Trend, ki je obnorel ženske – z osmimi tisočaki do popolnih nog

Ženske bi rade imele stegna kot dolgonoga Bella Hadid. (Foto: AP)

Svet slavnih je prevzel nov trend, ki so ga na lastni koži že izkusile številne hollywoodske lepotice. Trenutno je med najbolj priljubljenimi kozmetičnimi postopki, ki se jih v svoji težnji k vizualni popolnosti je poslužujejo hollywoodske dive – senčenje stegen. Po postopku, ki ga opravi kirurg, pa naj bi bile njihove okončine gibke in brezhibnega videza, kot noge Belle Hadid ali Jennifer Lopez.

Postopek senčenja, ki ga kirurgi izvedejo na celotni nogi, vključuje številne boleče operacije, ki posegajo globoko v kožo, rezultat pa so popolno senčena stegna.

Sam kirurški postopek pa je mogoče prikrojiti željam uporabnikov, za dosego cilja je metodo mogoče kombinirati s stegenskim liftingom, mečnimi vsadki, obrobo notranjih in zunanjih stegenskih mišic in liposukcijo.

Plastični kirurg z Beverly Hillsa Gabriel Chiu meni, da so trend lepo izoblikovanih stegen začele zvezdnice, kot sta Angelina Jolie in Kendall Jenner, ki so svoje noge izpod visokih razporkov oblek kazale na rdeči preprogi. Mit popolne postave, ki jo zdaj vsi naročajo pri kirurgih, naj bi se začel prav s kultno Angie, ki je drzni razporek nosila med prvimi, ko se je z vseh možnih kotov nastavila fotografom na podelitvi oskarjev leta 2012.

Trend je leta 2012 na podelitvi oskarjev sprožila pionirka visokih razporkov Angelina Jolie. (Foto: AP)

"Če so pravilno obrobljena, lahko oblika stegen optično podaljša noge in ustvari poželjivo silhueto," je poudaril uspešni kozmetični kirurg iz londonske klinike Esho. Z daljšimi nogami pa vitkejše deluje tudi celotno telo. Kirurg pravi, da k njemu stranke večkrat pridejo kar z listi, iztrganimi iz revij, v katerih so fotografije zvezdnic, in sprašujejo, ali je z operacijo mogoče doseči tak učinek. "Večinoma je odgovor pritrdilen," še razkriva lepotni kirurg in dodaja, da se je s stegni včasih ukvarjal le pri 15 odstotkih pecientk, zdaj pa kar pri tretjini. In koliko stane ta lepotni poseg? Približno osem tisoč evrov, odvisno od uporabljenih tehnik in števila vsadkov.

To pa ni vse, kar gre po glavi ženskam, ki bi rade bile videti kot hollywoodske zvezdnice, težave so tudi nekoliko više – pod pazduho, kjer se ob tesni obleki izoblikuje pojav, ki so ga poimenovali ročna vagina (angleško arm vagina).