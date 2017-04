Ameriški minister za domovinsko varnost John Kelly je odprl poseben urad za žrtve kriminala nezakonitih priseljencev, ki ga je predsednik Donald Trump naročil z izvršnim ukazom januarja. Kritiki ocenjujejo, da gre za nepotrebno zapravljanje časa, denarja in nepošteno sumničavost do vseh priseljencev. Urad bo žrtve usmerjal tja, kjer lahko dobijo informacije in pomoč.



Toda ker vlada uporablja termin 'criminal alien', ki pomeni nevarnega in nezakonitega priseljenca, vendar tudi nevarnega vesoljca, je Twitter oživel s smešnimi prigodami in šalami, kako so nekateri imeli bližnje srečanje tretje vrste, mnogi se navezujejo na uspešno serijo Dosjeji X, ne manjka tudi letečih krožnikov.



"Zanimivo, vročo linijo za vesoljce so odprli ravno na dan, ko se praznuje Osmega potnika ... Upam, da pokliče tudi Sigourney Weaver."



"Resno, zelo kmalu bom poklical na to telefonsko, da jim povem, kaj vse so zagrešili ET, Alien in Predator."



"Ravno sem poskusil poklicati in prijaviti, da so mi vesoljski kadeti ukradli traktor ... ampak sem moral čakati osem minut, zato sem odložil. Toda znova bom poklical!"



"Trump, prijaviti hočem napad vesoljcev s planeta Voltron!"



"Če želite deliti nove zgodbe iz Dosjejev X, le pokličete na vročo številko."



Seveda brez šaljivih fotografij in slik tudi ni šlo: