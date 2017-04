Trump se želi peljati s kraljičino zlato kočijo

Ko bo Donald Trump jeseni prvič uradno obiskal London, se želi do Buckinghamske palače skupaj s kraljico Elizabeto II. peljati v njeni kočiji, kakor je sicer v navadi za pomembne obiske, a mu iz varnostnih razlogov britanske varnostne sile to močno odsvetujejo. A Trump, znan po svoji ljubezni do zlata, ne popušča.