Turisti aretirani, ker so pozirali v 'boratkah'

Se spomnite mankinija? Kopalk, ki jih je v filmu Borat nosil britanski igralec Sacha Baron Cohen. Za večino moških je velik izziv že, če so dovolj pogumni, da se stlačijo vanje, še večji izziv pa je za tiste, ki se za poziranje v moških bikinkah odločijo v Kazahstanu.

A če pri drznih opravah komu ne manjka poguma, so to Čehi. Šest čeških turistov si je moški bikini nategnilo do ramen, v pomanjkljivem oblačilu pa so pozirali pred turistično znamenitostjo v prestolnici Astana. To je močno ujezilo lokalne može postave, ki so zaradi komičnega lika, zaradi katerega se je iz Kazahstancev norčeval ves svet, še vedno užaljeni. Pogumne Čehe so odpeljali na hladno in zaradi huliganstva vsakega oglobili z denarno kaznijo v višini 60 evrov. Mnogi Kazahstanci so se na družbenih omrežjih zgražali, da bi Čehi zaradi norčevanja iz njihovega naroda morali dobiti kriminalno kartoteko in prebiti daljšo dobo v zaporu.

Originalni kostum, tako imenovani mankini, si je za lik kazahstanskega TV-voditelja Borata Sagdiyeva, ki se je v ZDA odpravil snemat dokumentarec, izmislil komik Sacha Baron Cohen, ki se je v "boratke" stlačil za potrebe filma in potem še večkrat za promocijo.

Kazahstan je distribucijo filma in DVD-ja leta 2008 prepovedal, oblasti pa so Cohenu celo zagrozile s tožbo. Čeprav je večina prizorov, ki v filmu prikazujejo njihovo deželo, posnetih v Romuniji, so se čutili prizadete, da jih zaradi Borata ves svet označuje za rasistično, seksistično in primitivno državo. A se je leta 2012 zgodba obrnila, ko se je kazahstanski zunanji minister Jeršan Kasičanov Cohenu zahvalil za reklamo, ki jo je naredil med turisti prej nepoznani azijski državi.

In prav Cohen je spet pokazal, da svoje delo, čeprav je šaljive narave, še vedno jemlje zelo resno in boratovstvo še vedno podpira. Čehom je ponudil, da poravna denarno kazen, ki jih je doletela. "Moji češki prijatelji, ki ste bili aretirani, pošljite mi podrobnosti in dokaz, da ste to res vi in plačal bom vašo globo," je komik napisal na Facebooku, zraven pa objavil posebej za pogumne Čehe ustanovljen e-naslov.