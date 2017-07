Tuš v 15 letih omogočil letovanje 7600 otrokom iz socialno ogroženih družin

Otroke, ki se bodo letos udeležili nepozabnega aktivnega letovanja, bodo zabavale cirkuške vragolije, sodelovali bodo pri številnih aktivnostih, kot so ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, izlet z ladjico, kopanje in učenje plavanja, zabava z glasbo in plesom in še in še.

Že 15 zaporednih let Tuš, slovenski trgovec, otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije omogoča, da prežijo aktivne počitnice na morju, s svojimi vrstniki. V vseh teh letih bodo omogočili letovanje skupno 7.600 otrokom, kar je izjemna številka. Za mnoge otroke so to edine počitnice, ki jih lahko preživijo brezskrbno, mnogi med njimi pa tudi prvič vidijo in zaplavajo v morju.

V času poletnih počitnic, julija in avgusta, se bodo na Debelem rtiču zvrstili otroci iz vseh slovenskih regij. Pri izbiri otrok sodelujejo s partnerjem Rdečim križem Slovenije, ki otroke na podlagi objektivnih parametrov izbere s pomočjo Centrov za socialno delo, socialnih služb na osnovnih šolah ter Območnih združenj Rdečega križa Slovenije. V prvi skupini, ki je na Debelem rtiču v tem tednu, prihajajo otroci iz Gorenjske (Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka, Cerknica) in Dolenske regije (Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje, Litija, Grosuplje).

Anja Marjetič, vodja projekta Pričarajmo nasmeh v Tušu je povedala: »Dobrodelni projekt Pričarajmo nasmeh otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije zagotavlja lepše in kakovostne počitnice. Veseli nas, da vsako leto 500 otrok popeljemo v svet igre, drugačnosti in jim omogočimo počitnice v krogu svojih vrstnikov. V 15. letih bomo izkušnjo omogočili skupno že 7.600 otrokom.«

Vsako leto otroci sodelujejo pri številnih aktivnostih, kot so ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, izlet z ladjico, kopanje, zabava z glasbo in plesom in še in še. Na tokratnem letovanju se bodo otroci pozabavali na temo cirkusa - pripravili so jim številne delavnice, čaka jih nastop norčka Benija ter pravi cirkuški poligon. Otroke čakajo tudi številne športno-zabavne aktivnosti, naučili pa se bodo tudi plavati.

Skupina Tuš je že od svoje ustanovitve pred več kot 28 leti zavezana k družbeno odgovornim aktivnostim, preko katerih vrača lokalnemu in širšemu okolju. Njena usmeritev, pomagati otrokom, je pred 15. leti pripomogla k rojstvu projekta Pričarajmo nasmeh, ki vsako leto 500 otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije omogoči tedensko letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Družbi je zelo pomembna kontinuiteta akcije in cilja na vsakoletno rast skupnega števila otrok, saj tako želi čim več otroških življenj obogatiti s spominom, ki jim riše nasmeh na obraz za vse življenje.