V Avstriji razprodali lasulje a la Trump

Tudi vas mika, da bi se našemili v Donalda Trumpa? (Foto: AP)

Kot je potrdila izposojevalka kostumov Manuela Plank iz kraja Pfaffstätten v Spodnji Avstriji v bližini avstrijske prestolnice Dunaj, se je sedaj, ko so pošle vse lasulje narejene po vzoru Donalda Trumpa, znašla tako, da preprosto iz navadnih zlatorumenih lasulj naredi lasuljo po vzoru Trumpove frizure.



"Čisto preprosto. Oblečete moško obleko, si nadete lasuljo in že ste Donald Trump," je še dejala.



Poleg super junakov, smrkcev, piratov, čarovnic in beneških kostumov je letos v Avstriji največ navdušenja prav nad Trumpom. Zakaj je temu tako, Plankova ne ve.



"Tega mi stranke ne razkrijejo. Menim, da si preprosto želijo, da bi bili videti nekoliko trapasto," pravi lastnica izposojevalnice pustnih kostumov.



Ljubiteljem pustnih vragolij je na voljo tudi posebna aplikacija za pametne telefone. Na telefon je treba naložiti svojo portretno fotografijo in nato še digitalno lasuljo, tako da je mogoče že pred plesom v maskah preveriti, kako bi bili videti kot Donald Trump.