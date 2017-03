V berlinskem živalskem vrtu poginil severni medvedek Fritz

Severni medvedek Fritz. (Foto: AP)

V berlinskem živalskem vrtu Tierpark je poginil severni medvedek Fritz. Usodna je bila huda okvara jeter, ni pa še znano, ali jo je povzročila okužba ali zastrupitev.

Medvedja mama in sin, Giovanna in Fritz. (Foto: AP)

Fritz, ki se je skotil 3. novembra lani, je takoj postal ljubljenec nemške javnosti, pa čeprav so ga nameravali uradno predstaviti šele ta mesec. Natečaj za izbiro njegovega imena je doživel ogromen odziv, dobili so kar 10 tisoč predlogov, nazadnje pa so izbrali kratko in značilno nemško ime – Fritz.



Pred nekaj dnevi pa je medvedek apatično obležal v svoji ogradi. Večurne preiskave z ultrazvokom, računalniško tomografijo in rentgenskim slikanjem niso prinesle nobenih pojasnil. Zaradi slabega jetrnega testa je dobil posebne antibiotike in protibolečinska zdravila. V ponedeljek zvečer ob 19.30 je Fritzevo dihanje postalo neenakomerno, nujni ukrepi pa niso bili učinkoviti, tako da je mali kosmatinec ob 20. uri poginil, so sporočili iz živalskega vrta.

Leta 2006 je Nemčijo in svet navdušila vest o skotitvi severnega medveda Knuta v drugem berlinskem živalskem vrtu. Poginil je leta 2011. V divjini severni medvedi običajno živijo več kot 20 let.