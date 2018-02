V Cerknici oblast za teden dni znova prevzeli Butalci

Ženska vsa razjarjena privihra v lekarno in reče: ''Dozo arzenika bi kupila!''

Lekarnar: ''Gospa, arzenik je hud strup. Za kaj pa ga rabite?''

Ženska:''Moža bi ubila!''

Lekarnar: ''Gospa, jaz vam arzenika ne morem prodati, sploh, če z njim želite umoriti nekoga.''

Ženska brez besed iz torbice potegne fo¬tografijo in jo pomoli pred lekarnarjev nos. Na njej sta njen mož in lekarnarjeva žena, kako se mečkata v postelji. Lekarnarja oblije rdečica, besen pograbi stekleničko arzenika in ga da ženski: ''Se opravičujem, gospa, nisem vedel, da imate recept!''