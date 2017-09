V Minicity brezplačno na DAN ZELENEGA GIBANJA!

V Minicityju vas na Dnevu zelenega gibanja čakajo košarkarske urice s poklicnimi košarkarji, šola rolanja, plesne delavnice, otroški prometni poligon, akcije za ohranjanje čistega okolja in več!

Z mislijo, da otroke in odrasle navdušimo za bolj zdrav in ekološko ozaveščen način življenja, ob zaključku Evropskega tedna mobilnosti v sodelovanju s prijatelji v Minicityju in pred njim prirejamo Dan zelenega gibanja in brezplačno odpiramo vrata za vse velike in male. Družite se z nami na delavnicah, kjer se bomo zapeljali po otroškem prometnem poligonu, preizkusili simulator prevračanja in se naučili, kako poskrbimo za svojo varnost v cestnem prometu, spoznavali okolju prijaznejše načine mobilnosti, se preizkusili v športnih uricah in poligonih, udeležite se akcij za ohranjanje čistega okolja in kulinaričnih delavnic, na katerih si bodo najmlajši pripravili zdrav obrok.

Na voljo bo brezplačna avtobusna linija iz mesta do BTC-ja vsako okroglo uro - ob 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. uri. Vstopate in izstopate lahko na postajališčih Bavarski dvor (Kora bar), Razstavišče, Bežigrad (Linhartova), Prekmurska, Savske stolpnice, Žale, Pokopališka, Šola Jarše, Jarše, (Kodrova – samo v nasprotni smeri) in Kristalna palača.

Pridite in postanite ambasadorji zelenega gibanja!

