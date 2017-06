Večina Američanov bi se za vedno odpovedala alkoholu, če bi to pomenilo odstavitev Trumpa

Praktično večina Američanov bi se bila pripravljena za vedno odpovedati alkoholu, če bi to pomenilo, da bodo odstavili predsednika Donalda Trumpa. (Foto: AP)

Skoraj 73 odstotkov demokratov in 17 odstotkov republikancev v ZDA je zatrdilo, da bi abstiniralo od alkohola do konca svojih življenj, če bi to pomenilo, da bodo s tem pričeli proces odstranitve Donalda Trumpa z mesta predsednika, je poročala spletna stran Detox.net, ki je anketirala več kot tisoč ljudi širom po ZDA.

Predstavnik Teksasa Al Green je bil prvi demokrat na Capitol Hillu, ki je zahteval odstavitev Trumpa in zatrjeval, da so besede predsednika dovolj, da bi dokazali, da je ogrožal pravico (za kar ga lahko odstavijo) ko je odstavil James Comeyja, nekdanjega direktorja urada FBI, ki je vodil zvezno preiskavo glede Trumpove kampanje, ko so se domnevno dogovarjali s Kremljem med predsedniškimi volitvami leta 2016.

"Predsednik ni samo zastraševal nekdanjega direktorja FBI-ja, temveč katero koli drugo osebo, ki bi lahko postala direktor FBI-ja in osebe, ki se ukvarjajo s tem primerom," je dejal Green v intervjuju za ThinkProgress. "To kaže, da ima moč, da v kratkem času odpusti ljudi brez kazni, razen, če ga odpokličejo," je še dodal.

Drugi Trumpovi kritiki tudi menijo, da bi ga lahko odstavili zaradi njegovih poslov povsod po svetu ter služenja na račun njegovega luksuznega posestva Mar-A-Lago na Floridi, kjer gosti svetovne voditelje kot je bil npr. japonski predsednik Šinzo Abe. Strokovnjaki so prepričani, da bi številni posli in dogovarjanja Trumpa lahko stala stolčka, obenem pa mu očitajo, da velike posle sklepa zgolj s slepim zaupanjem.

Od celotnega volilnega telesa tako kar 43 odstotkov podpira njegovo odstavitev, čeprav se to najbrž ne bo zgodilo tako kmalu, kot bi si mnogi želeli. Zato si bodo najbrž vmes lahko naročili še nekaj "rund" pijače ...