Veličastne rastline za zaščito tvoje lepote

Popoln vlažilni užitek s kremo Hydro Delight

Dragoceni žafran, glavna sestavina ultra vlažilne kreme Hydro Delight, je že od nekdaj slovel kot simbol za resnično lepoto in senzualni užitek. Legenda pripoveduje o šarmantnem Crocusu, ki je nimfi Smilax vztrajno izkazoval svojo ljubezen, ona pa ga je uročila in spremenila v žafran. Ti prelepi cvetovi še danes simbolizirajo večno strast, lepoto in moč. V vlažilni kremi Hydro Delight je visoka koncentracija izvlečka žafrana združena z odličnimi naravnimi vlažilnimi sestavinami, ki podarijo popoln užitek vlaženja in tvojo kožo brezkompromisno ščitijo pred škodljivimi dejavniki iz okolja. Lahkotna kremasta tekstura je primerna za vse tipe kože, za dnevno ali nočno nego.

Zakladi narave, ki so bili navdih za mite in legende, zdaj razvajajo tvojo kožo.

Bogata luksuzna nega s kremo Rich Protection

Nežna cvetlica Saponaria Pumila je bila v času zadnje ledene dobe med redkimi najodpornejšimi živimi bitji. Z umikom v najvišje vrhove gora in ekstremno zaščitno močjo, ki se skriva v njenih vijoličnih cvetovih, je uspela preživeti v neizprosnem podnebju. Skrivnostna odpornosti, ki se skriva v izvlečku rastline Saponaria Pumila, je glavna sestavina luksuzne kreme Rich Protection. V kombinaciji z naravnimi zakladi, kot so kamilica, ognjič, aloja, ehinaceja in rožmarin, učinkovito ščiti in vitalizira kožo. Razkošna maslena tekstura je odlična za normalno do zelo suho kožo, za dnevno ali nočno nego.

Razkošno olje za prhanje Gold of Pleasure

Camellina je ena izmed najstarejših rastlin v evropski kulturi. Imenujemo jo tudi »gold of pleasure«, saj njeni čudoviti cvetovi ovijejo pokrajino v rumeno odejo. Že Kelti so jo uporabljali za izdelavo mila, danes pa si lahko njene edinstvene lastnosti privoščiš v kraljevem negovalnem tretmaju z oljem za prhanje Gold of Pleasure. To razkošno olje se v stiku z vodo spremeni v peno, ki nežno očisti kožo, je ne izsuši in jo opazno zgladi.

