Verz za skodelico kave

Na svetovni dan poezije so evre v 37 državah zamenjali verzi in rime. Tudi pri nas je bilo za skodelico kave ali čaja treba le na list papirja zapisati verz in ga oddati natakarju. Akcija pa je imela tudi dobrodelno noto, v 60 kavarnah so od vsakega verza 50 centov namenili nakupu knjig za slepe in slabovidne otroke ter mladostnike.