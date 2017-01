VIDEO: Ameriški vojaški ataše, ki je zaljubljen v harmoniko

Harmonika je zagotovo glasbilo, ki je Slovencem zelo blizu, najbrž pa ni ravno razširjen instrument v ZDA. Toda Krist Thorodopouls dokazuje, da ljubezen do tega instrumenta ne pozna meja, kajti navdušen je nad igranjem harmonike. Medtem ko sta pred dvema letoma njegova brata dobila lovsko puško in orodje, je on od Božička dobil malce drugačno darilo – v lično zavitem papirju ga je namreč pričakala harmonika. Medtem so ga poslali v Slovenijo, kjer dela kot vojaški ataše, prosti trenutki pa so namenjeni harmoniki.

Ameriško veleposlaništvo je zato posnelo kratek film, kjer Krist predstavi svojo strast. V posnetke so vključili tudi sodelavce, ki menijo, da je zelo zanimivo videti Američana s harmoniko, eden od sodelavcev se je pošalil, da je kdaj že malce nadležno poslušati harmoniko v službi, veleposlanik Brent Hartley pa je v šali dejal, da Krist tudi med sestanki sanjari o tem, kako igra harmoniko, in to kar s slavnimi Avseniki. Da je Krist res navdušen nad igranjem, potrdi tudi njegova žena ter dodaja, da je tudi sama navdušena nad dejstvom, kakšen hobi ima njen soprog.

"Vsak Američan ob prihodu v Slovenijo odkrije nekaj, kar mu je prav posebno všeč. Nekaterim je všeč narava, drugim hrana, tretjim jezik. Naš vojaški ataše Krist, ki je šele lani prispel v Slovenijo, pa je našel prav posebno ljubezen – harmoniko. Ravno zato smo se na ta deževni dan odločili, da vam ponudimo vpogled v Kristovo zgodbo z instrumentom, ki je v Sloveniji obvezna oprema vsake veselice, v ZDA pa prava redkost," so na veleposlaništvu navdušeno razložili.