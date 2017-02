VIDEO: Bik ušel iz klavnice in jo mahnil po newyorških ulicah

Bik ušel iz klavnice in jo mahnil po newyorških ulicah

Črnega bikca, ki je pobegnil iz klavnice, so morali dobro uro preganjati po ulicah Queensa, dokler ga niso ujeli, a šele potem, ko so ga nekajkrat zadele puščice s pomirjevalom. Lov se je končal na dvorišču ene od hiš, več kot dva kilometra proč od klavnice.



Žival je potem poginila med prevozom v brooklynsko živalsko zavetišče, vzroka smrti pa še niso določili. Zdaj ga bodo kremirali.



