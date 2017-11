VIDEO: Božično drevesce iz čistega zlata, vredno 2,5 milijona evrov

Slovita japonska draguljarna Ginza Tanaka v predbožičnem času vse od leta 2005 predstavi prestižno božično drevesce, ki ga izdelajo iz zlata. Ker so letos praznovali 125. obletnico obstoja, pa so zadevo tokrat popeljali še na višji nivo.

Drevesce so letos ustvarili iz naložbenih zlatnikov Dunajski filharmoniki, ki v svetu uživajo prav poseben ugled. Narejeni so iz čistega, 24-karatnega zlata, zato so med najbolj priznanimi na svetu, na Japonskem pa so najbolj priljubljeni med vsemi naložbenimi zlatniki.

A če ste si zaželeli takšne prestižne smrečice, vas moramo razočarati – namreč ni na prodaj, je pa do 25. decembra na ogled v glavni draguljarni podjetja v Tokiu.

To je prvo božično drevo, ki so ga naredili iz teh prestižnih kovancev. V višino meri približno tri metre, narejeno pa je iz točno 2017 kovancev iz čistega zlata, ki tehtajo kar 63 kilogramov. Podjetje še nikdar ni uporabilo tako čistega zlata.

Kovance so ročno vstavili na osnovo iz akrila, na vrhu pa se bohoti zvezda, izdelana iz kovanca, ki tehta 620 gramov. Drevo je postavljeno na vrteči podstavek, kar omogoča, da se kovanci med vrtenjem smreke svetlikajo pod lučjo.

Letošnje drevesce, izdelano iz prestižnih dunajskih zlatih kovancev, izraža moč čistega zlata, kljub – ali ravno zaradi – preprosti zasnovi.

Naložbene zlatnike Dunajski filharmoniki izdeluje državna kovnica Münze Österreich, in so narejeni iz čistega zlata. Kovanec ima na sprednji strani motiv orgel iz zlate dvorane Dunajskega glasbenega društva, na hrbtni strani pa glasbene inštrumente. Najpogostejši so enounčni (31 gramov), ki stanejo 1150 evrov.