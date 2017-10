VIDEO: Dragić: Vidim te, Luka Dončić!

Evropski prvak Luka Dončić je presenetil marsikoga, saj se poleg košarkarskega parketa dokazuje tudi v repanju. V evroligi, kjer najpomembnejši profesionalni košarkarski ligi, ki je pred začetkom nove sezone, so posneli zanimiv nov videospot, ki so ga poimenovali Game on!, v katerem se pojavi in verz odrepa tudi Dončić.

Košarkarski as se v njem pojavi v rdeče-beli havajski srajci, z modrimi svetlečimi očali, ob bazenu, ko smeje odrepa veze "Dober občutek je, dedek, če si tako mlad. Imam veliko časa, da osvojim svojo (trofejo)". Luka je s hip-hop vložkom požel veliko "všečkov" in tudi pozitivnih komentarjev, sicer pa pa v pesmi odgovarja Vassilisu Spanulisu, ki v vlogi kralja igralce sprašuje po počutju.

V videospotu se pojavijo še Sergio Rodriguez, Luigi Datome, Edgaras Ulanovas, Adam Hanga, Bryant Dunston, Chris Singleton, Andrew Goudelock, Jason Granger in Norris Cole.

Oglejte si Dončića v reperski akciji!