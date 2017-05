VIDEO: Dunajski živalski vrt ponosen na mladičke ogroženih pingvinov

Živalski vrt Schönbrunn je edini živalski vrt na svetu, kjer vsako leto uspešno vzrejajo to živalsko vrsto, saj simulirajo svetlobne in podnebne razmere njihovega naravnega okolja ter jim tako zagotavljajo optimalne razmere za življenje. Od odprtja polarija leta 2004 so v druge vrtove oddali že 41 mladičkov te ogrožene živalske vrste. "Z našimi dolgoletnimi izkušnjami glede vzreje želimo tudi ostalim vrtovom pomagati vzrediti kolonije, ki bodo uspešne pri naraščaju," je povedala Dagmar Schratter, direktorica dunajskega živalskega vrta, ki je vodi Evropski vzrejni program (EEP) za to vrsto pingvinov.



Vzreja skalnih pingvinov v živalskih vrtovih je zelo pomembna, saj je njihova vrsta v naravi ogrožena. "Severni skalni pingvin gnezdi na otokih okrog otoka Tristan da Cunha v južnem Atlantiku in je zelo ogrožen. Glavni vzroki za to so prekomeren ribolov, onesnaženost morja in tudi klimatske spremembe," je še povedala Dagmar Schratter.