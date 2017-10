VIDEO in FOTO: Ko za en dan postaneš superjunak

Na meji nevidnega ... (Foto: Luka Pogorelz)

... je znova postregel s pestrim dogajanjem. (Foto: Luka Pogorelz)

V Ljubljani se je odvijala že peta konvencija fantazije in znanstvene fantastike, Na meji nevidnega (NMN). Obiskovalci so imeli tako edinstveno priložnost izkusiti nastajanja podcasta Glave, kjer sta Boštjan Gorenc Pižama in Anže Tomić pametovala o dobrih filmih in serijah. Pester progam je popestril tudi obisk hrvaškega igralca Jakovega Gavrana, ki je nastopil v seriji Igra prestolov (Game of Thrones), svetovno znane madžarske cosplayerke Okkido in koncert ska punk skupine Super Action Heroes.

Jakov Gavran, hrvaški igralec iz serije Igra prestolov (Game of Thrones), je o NMN dejal: "Dogodek je bil zame krasna izkušnja, saj sem v srcu geek in obožujem vse kar se tiče SF in Fantasy žanrov – igre, literaturo, cosplay… Vse to se je dalo najti na enem mestu, oz. Dogodku. Iskreno upam, da se bodo novice o tem dogodku razširile tudi na Hrvaško, tako da jo obiščejo tudi naši mladi, ki živijo svoje SF & Fantasy fantazije izživeti in deliti s sosedi iz Slovenije. Na dogodku sem videl silno zanimive in kreativne cosplaye in mislim, da so letos postavljeni resnično visoki standardi za nadaljnje dogodke v Sloveniji."

Obiskovalci so imeli edinstveno priložnost pogovora z njim in izvedeli so marsikatero podrobnost s snemanja: "Snemanje serije Game of Thrones je bilo eno izmed mojih najboljših igralskih doživetij. Od zdavnaj sem že oboževalec tako knjig kot serije, in biti del tako velike in profesionalne produkcije je bil zame dvojni užitek in čast. Osebi s takim entuziazmom in ljubeznijo do nečesa je lažje dati vse od sebe ter vstati ob štirih zjutraj, lahko bi 9 ali 10 ur delal na setu, v vročini in soncu. Snemanje GoT mi je vsekakor ostalo kot prečudovit spomin."

Značilnost vsake fantazijske konvencije so tudi cosplayerji – pa naj gre za začetnike ali tiste bolj napredne. Vsak pa rad dobi koristne nasvete, kako svoje cosplaye lahko izboljša.

"V veliko čast mi je bil, da sem lahko kot gostja obiskala Na meji nevidnega. Čeprav je NMN majhna konvencija, je bil program izvrsten, očarala me je tudi lokacija. Obiskovalci so bili zelo prijazni in z mano so ravnali kot s kraljico. Biti del žirije cosplay tekmovanja je bila odlična izkušnja. Lahko rečem, da sem videla veliko zelo kakovostnih kostumov. Kot dogodek, ki se še razvija, je NMN na pravi poti, da nekega dne postane čisto pravi comic con. Ekipi NMN sem hvaležna za gostoljubje in upam, da se bom lahko te odlične konvencije v prihodnosti udeležila še kdaj," je prijazno povedala svetovno znana madžarska cosplayerka Okkido, ki je letos sodelovala kot sodnica na Cosplay tekmovanju konvencije.

Letošnji zmagovalec tekmovanja za najboljši kostum je tako postal Vid Zdovc, ki je žirijo navdušil s kostumom Retronavta – retro astronavta po navdihu iz starih ZF stripov. Vid je o dogodku povedal: "To je bil že moj tretji NMN, toda znova so me navdušili cosplayerji, tudi tisti, ki niso tekmovali. Prav tako bi pohvalil ekipo NMN, saj jim nekako uspeva, da je NMN vsako leto večji in boljši."