VIDEO: Italijanski gasilci uspešno rešili psa Tobbyja, ki je padel v 25 metrov globoko luknjo 

Italijanski gasilci so objavili posnetek reševanja psa Tobbyja, ki je med sprehodom z lastnikom v kraju Cerazzo padel v 25 metrov globoko luknjo. Gasilci so splezali v luknjo in psa navezali ter ga dvignili na površje. Pes je videti precej prestrašen, a k sreči ni bil poškodovan in je v objemu lastnika že kmalu pridobil svojo igrivost.