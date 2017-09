VIDEO: Je to vaš plišasti medvedek?

"Je kdo izgubil plišastega medvedka? Ker smo v samo zadnjih treh mesecih na oddelku za izgubljene predmete prejeli že 21 medvedkov, smo se odločili, da poiščemo njihove lastnike. Če vam je kak medvedek znan, nam prosim javite," so zapisali na Facebook strani škotskega letališča v Glasgowu.

Poleg so objavili tudi video posnetek izgubljenih plišastih medvedkov in ostalih igrač ter otroke povabili, da jih poiščejo in svoje plišaste ljubljenčke zahtevajo nazaj. Izgubljeni plišasti medvedki na glasgowskem Medvedodromu, pa se glasi ta prisrčni poziv otrokom.

Kot so še objavili na letališču, se je med izgubljenimi predmeti doslej znašlo več sto plišastih igrač, vse od okoli pol metra velikih modrih pošasti do majčkenih plišastih ljubljenčkov. Da se v prihodnosti plišaste igračke ne bi več izgubljale, so v letališču tudi napovedali, da bodo uvedli potovalne označbe zanje, podobne tistim za prtljago, ki jo bodo dali vsakemu otroku, ki bo z letališča odpotoval v spremstvu svojega plišastega ljubljenčka.