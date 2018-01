VIDEO: Kul očka oblekel dres, zaplesal na Beyonce in nasmejal milijone

Če je Beyonce kraljica popa, je Steve Haddad nesporni kralj med kul očeti, saj je hčerkama uresničil željo in z njima zaplesal na skladbo All the Single Ladies. Da bi leto 2017 končali v stilu, so poenotili kostume in si vsi trije nadeli črne drese, da bi se uskladili v plesnih korakih, pa so obiskali celo koreografa.

Oče in hčerki so si morali zamisliti popoln nastop, da bi lahko premagali vse družinske člane v božičnem tekmovanju v petju na "playback", nikakor pa si niso mislili, da bodo postali svetovna senzacija – njihov video, ob katerem bi se morali po načrtu zabavati le bližnji sorodniki, je namreč na Facebooku požel več kot 20 milijonov ogledov, delilo pa ga je več kot 240.000 uporabnikov.

Steve Haddad, ki je glavna zvezda posnetka, sicer ni takoj privolil v sodelovanje s hčerkama pri Beyoncejini skladbi, a ga je premagala želja po zmagi na družinskem tekmovanju in jima je ustregel. Prav zato na posnetku vztraja vse do konca in poskuša držati korak s hčerkama, čeprav mu sorodniki iz občinstva že vzklikajo, naj odneha, saj se ne morejo več smejati.

"Steve je po naravi smešen in hčerki sta ga moledovali, naj uprizori to koreografijo z njima," je izdala njegova žena Tina Spadaro Haddad, ki je na Facebooku objavila posnetek, da bi nasmejala svoje prijatelje in zraven zapisala: "Želeli ste, tukaj ga imate. Tekmovanje Haddadovih v posnemovalnem petju. Punce, roke stran, je že oddan." A je dosegla neprimerljivo večji uspeh – potem ko je miganje njenega moža z boki postalo viralno, ji komaj uspe seštevati milijone nasmejanih ust.