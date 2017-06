VIDEO: Ljubek polarni medvedek naredil prve korake

Mladiček in njegova mama Liya (Foto: ENEX)

Iz avstralskega parka Sea World so sporočili, da spol mladička polarnega medvedka še ni znan in da mali sesalec lepo raste ter da je že naredil prve korake.

Direktor parka Sea Worlda Trevor Long je povedal: ''Mladiček je neznatno zrasel in naredil svoje prve negotove korake, kar pomeni, da ne bo trajalo dolgo, ko bo pripravljen raziskovati tudi zunanji svet. Za našo ekipo je to res razburljiv čas, saj dobivamo prve vpoglede v mladičkovo osebnost in njegovo interakcijo z mamo Liyo, poleg hranjenja in spanja.''

V videu si lahko pogledate mladičkove prve korake in njegovo interakcijo z mamico Liyo.