VIDEO: Los proti volku. Kdo bo zmagovalec?

Svetovni splet se navdušuje nad izjemnim posnetkom iz kanadske divjine. Posnetek, ki so ga poimenovali ''tipično kanadski'', je nastal izpod rok snemalca Dana Nystedta, ki je v Severnem Ontariu snemal z dronom in naključno posnel še bitko za preživetje.

Kot je pojasnil, je ravno zaključeval s snemanjem, ko je v plitvini zagledal losa. Nenadoma pa je iz gozda skočil še volk in se postavil v pozo za napad. Nekaj časa sta se nepremično gledala, nakar se je los odločil za pobeg. Volk se je pognal za njim in začel se je nekajminutni boj. Volk je losa ugriznil v sprednjo desno nogo in ga ni spustil. Obupani los je krožil po vodi in se ga poskušal otresti, a se zdi, da ga volk nikakor ne bo izpustil.

Po nekaj minutah pa se losu le uspe znebiti volka in pobegniti dovolj daleč in v dovolj globoko vodo, da ga zver ne more več dohajati. Tako los ostane cel, volk pa lačen. Ponavadi volkovi sicer lovijo v tropih in na posnetku je pozneje tudi videti volka v družbi še enega štirinozca, zato ni znano, kako to, da se je losa lotil sam.