VIDEO: Nadvoz nad nadvozom ... 

Nadvozi so pogosta rešitev prometnih zagat v velikih metropolah. Nič nenavadnega niso na Kitajskem, a v Čongčingu na jugovzhodu države so zelo zanimivi in zapleteni.

Nadvozov je kar pet ''plasti'', a po mnenju konstruktorja vseeno niso tako zapleteni, kot je videti na prvi pogled. Po besedah Li Juedonga sta na koncu vsakega le dve možnosti, vse pa je zelo dobro označeno.

Dodal je še, da so morali gradnjo prilagoditi zaradi številnih hribov na območju.

Gradnja se je začela septembra 2009, končali pa so jo maja letos. Množica nadvozov je že zmanjšala gostoto prometa in marsikomu prihranila kar nekaj časa in živcev.