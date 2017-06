VIDEO: Nastop gluhoneme 29-letnice, ki je na noge dvignil celo Simona Cowella

Simon Cowell (Foto: Reuters)

Ko je bila Mandy Harvey stara 18 let in je hodila v prvi letnik fakultete, je zaradi degenerativne bolezni ušes izgubila sluh na obeh ušesih.

Mandy je bila zaradi izgube sluha prisiljena opustiti učni program glasbe. Morala se je na novo naučiti, kako spet prepevati. Njene sanje so še danes ustvarjanje glasbe, h kateri se je zatekla tudi v najtežjih časih. Zdaj si pri izvajanju glasbe pomaga tako, da je na odru bosa, saj tako lahko čuti glasbene vibracije.

Mandy se je na avdiciji 12. sezone šova America's Got Talent predstavila s čisto svojo balado Try (Poskušati) in s svojim nastopom ganila občinstvo. Ob njeni interpretaciji pa niso ostali ravnodušni niti sodniki: Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B in Howie Mandel. Simon je bil nad njenim nastopom tako navdušen, da je pritisnil zlati gumb, ki je oder prekril z zlatimi lističi. To pomeni, da se je Mandy tako avtomatsko uvrstila v oddaje v živo. Simon, ki velja za strogega sodnika, je njeno avdicijo opisal: ''Ena od najbolj osupljivih stvari, ki sem jih kadarkoli videl in slišal.''

Mandyjin nastop si lahko ogledate spodaj.