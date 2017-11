VIDEO: Ne, to ni Ironman, to je rekordni polet resničnega človeka

Da superjunaki letijo po zraku, smo se že navadili, da lahko to po novem počnejo tudi navadni ljudje, pa so bo še treba. Ustanovitelj in glavni testni pilot podjetja Gravity Industries Richard Browning se je s svojim zadnjim letalskim podvigom vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov in svetovno zgodovino človeških poletov. Postal je človek, ki je pri najvišji hitrosti poletel v posebni obleki z dodanim motornim pogonom, ki ga je upravljal z lastnim telesom. Se sliši poznano? Če bi se dogodek zgodil med snemanjem filma o Ironmanu, se letečemu človeku ne bi prav nič čudili, Browning je v specialni obleki namreč spominjal prav na tega superjunaka.

Dramatični polet se je zgodil nad jezerom v Lagoona Parku v britanskem Readingu, kjer je Browning pri poletu čez gladino v tretjem poskusu dosegel hitrost 51,53 km/h. No, pristanek je bil žal manj uspešen, saj se je prav tretji poskus končal pod gladino. A nič ne de, pomembna je hitrost, ki so jo pred tem izmerili, saj se je prav z njo vpisal na vrh lestvice in postal Guinnessov rekorder.

Richard je bil ob osvojitvi laskavega rekorda presrečen, a ne bo počival na lovorikah, saj je prepričan, da lahko gre še hitreje in še dlje. "Zelo sem vesel, da smo osvojili rekord in ne dvomim, da je to šele začetek. Resnično mislim, da lahko ta dosežek še izboljšamo. Zelo sem ponosen, da sem lahko bil del dneva Guinnessovih rekordov," se je razveselil, da bo njihov unikatni izdelek, "ironman" leteča obleka z motorskim pogonom, postal prepoznaven in razširjen po vsem svetu.