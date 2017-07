VIDEO: Nenavadna reševalna akcija: iz morja reševali slona

Na Šri Lanki je potekala posebna reševalna akcija. Patrulja vojne mornarice je osem kilometrov od obale v morju opazila slona, ki se je obupano trudil obdržati svoj rilec nad vodo. Mogočno žival so tja odnesli moči morski tokovi, ko je skušala prečkati laguno, ki leži med dvema deloma tamkajšnje džungle.

Mornarica je na pomoč poklicala drugo patruljo. Potapljači, ki so jim pomagali predstavniki organizacije za prostoživeče živali, so na pretreseno žival privezali vrvi in jo nežno povlekli do plitvine. Reševalna akcija je trajala kar 12 ur.

Rešeno žival so predali predstavnikom organizacije, ki mu bo poiskala nekoliko bolj suh dom.

Oglejte si posnetek reševanja.