VIDEO: Nepredsedniško obnašanje prvega psa Francije. Sredi sestanka polulal kamin

Letos poleti je francoski predsednik Emmanuel Macron dobil psa Nema, ki je vse od takrat pogosto prisoten na uradnih srečanjih Macrona in njegove žene Brigitte. Tokrat pa so ga televizijske kamere ujele, kako je svojo potrebo opravil kar v kamin v Elizejski palači. To se je zgodilo med srečanjem Macrona s tremi člani francoske vlade, ki so bili nad Nemovim početjem sprva nekoliko presenečeni, a so se kmalu neobičajnemu dogodku smejali.

Edina ženska na sestanku je bila Brune Poirson, ki je prva opazila pasjo predrznost. "Le kaj je ta glasen zvok," se je vprašala sredi pogovora. Kmalu so tudi ostali opazili, kaj se dogaja. Eden od njih je vprašal Macrona, ki je bil nekoliko v zadregi, ali pes to pogosto počne. Macron je početje svojega posvojenčka pospremil z besedami, da je njegovo početje precej neobičajno, na vprašanje sogovornika pa je smeje odgovoril: "Ne, očitno ste povzročili povsem nenavadno obnašanje mojega psa."

Francoski predsednik Macron ima svojega mešančka zelo rad. (Foto: AP)

Nemo je dve leti star križanec med labradorcem in grifonom, francoski predsedniški šar pa ga je posvojil avgusta iz zavetišča.

Kot poročajo francoski mediji, Nemo ni prvi pes v Elizejski palači, ki se 'ne zna obnašati'. Psi Nicolasa Sarkozyja naj bi v predsedniški palači povzročili za več tisoč evrov škode na pohištvu.