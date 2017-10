FOTO in VIDEO: Ob puhasti kepi se Putin popolnoma razneži

Ruski predsednik Vladimir Putin je velik ljubitelj živali, a čeprav svojo moč in neustrašnost po navadi izkazuje ob tigrih, medvedih in gepardih, rad pozira tudi ob delfinih in koalah – tokrat pa se je razveselil ljubkega kužka.

Štirinožca je Putinu za 65. rojstni dan podaril predsednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedov. Ruski voditelj, ki je velik ljubitelj psov se je ob puhastem darilu, ki sliši na ime Verny, tako raznežil, da je kužka takoj začel čohljati in crkljati.

Psiček čistokrvne pastirske pasme alabai, ki izhaja iz srednje Azije, se bo pridružil krdelu Putinovih psov, ki jih vzgajajo v Kremlju. Njegovo ime, Verny, pa v ruščini pomeni zvest.

Putin je velik ljubitelj psov. Številne izmed štirinožcev v njegovi rezidenci je v preteklosti prav tako prejel kot darila svetovnih voditeljev, najbolj pa mu je pri srcu črna labradorka Koni, ki mu jo je podaril ruski zunanji minister Sergej Šoigu. "Če sem slabe volje, se poskušam pogovoriti s svojo psičko Koni. Vedno mi da dober nasvet," je nekoč pohvalil svojo zvesto štirinožko.

Koni je strah v kosti nagnala Angeli Merkel. (Foto: AP)

Koni je postala slavna, ko je strah v kosti nagnala nemški kanclerki Angeli Merkel med srečanjem leta 2007. Psičke se je Merklova, ki je bila v preteklosti žrtev napada psa, vidno prestrašila. Za nedolžno vohljanje svoje črne prijateljice pa se je Putin Merklovi takoj, ko je izvedel za njene strahove, opravičil.

Yume je bila darilo iz Japonske. (Foto: AP)

Eden izmed Putinovih ljubljencev je tudi velik pes pasme akita – Yume je bil darilo iz Japonske v zahvalo Rusiji, ki je državi pomagala po potresu leta 2011.

Putin se h Koni pogosto zateče po nasvet. (Foto: AP)

Med dresiranimi psi ruskega predsednika je tudi Buffy, karakačanski ovčar, podoben bernardincu.

Psi ruskega voditelja so veliki in dobro dresirani, kar odraža njegov vpliv in moč. A vsi predsedniki ne prisegajo na velike "zverine". George W. Bush se spominja, kako ga je ruski kolega nekoč, ko je spoznal njegovega škotskega terierja Barneyja, z začudenjem vprašal: "A temu ti rečeš pes?" Putin mu je nato leto pozneje, ko ga je sprejel v svoji dači na podeželju zunaj Moskve, pokazal svojo ljubljenko Koni. "Velik, črn labradorec je tekal po travi in Putin je z iskrico v očeh izjavil: 'Večji, možnejši, hitrejši kot Barney.'" Ko je Bush zgodbo pozneje razlagal kanadskemu premierju Stephenu Harperju, se je ta pošalil: "Bodi srečen, da ti je pokazal samo svojega psa!"