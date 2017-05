VIDEO: Oblaki kot valovi v Velikem kanjonu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Ste že bili v Velikem kanjonu? (Foto: ENEX)

Veliki kanjon je že sam po sebi dih jemajoč. Ko pa nastopi še temperaturna inverzija in dno kanjona preplavijo oblaki, je še posebej čaroben.

Vremenski pojav se po pojasnilih ameriških meteorologov na tem območju pojavi le nekajkrat na leto. Pri inverziji so po nižinah nižje temperature, z višino pa se temperatura viša.

Ta vremenski pojav se večinoma pojavi v hladni polovici leta, ko se hladnejši, težji zrak uleže na dno kotlin, ravnin in globeli in tam včasih vztraja tudi več tednov. Vlaga v zraku kondenzira, zato nastane pri tleh gosta plast megle, višje lege pa imajo sončno in toplejše vreme.