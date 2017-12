VIDEO: Odstiramo zakulisje – kako so se ob snemanju novoletne čestitke zabavali znani obrazi

Božično-novoletna čestitka je prinesla veliko smeha. Upamo, da bo nasmejala tudi vas! (Foto: POP TV)

Doseči popolnost zahteva veliko vaje. Tega se dobro zavedata glavna igralca Reke ljubezni, Lara Komar in Tadej Pišek, ki sta za veliko humorja in iskric poskrbela tudi med snemanjem božično-novoletne čestitke POP TV. Iskrico med voditelji, ki so navajeni, da imajo na voljo le en poskus, ko morajo o dogodkih poročati v živo, pa je pomagal ohranjati zlasti – smeh. Tega je bilo v izobilju, zato je bilo stoodstotno zbranost, ki jo je od njih zahteval režiser Nejc Levstik, težko doseči.

Lara Komar in Tadej Pišek sta iz snemanja Reke ljubezni navajena ponovitev. (Foto: POP TV)

Je pa bila v decembrskem vzdušju napetost zmeraj na vrhuncu, saj so vsi komaj čakali, kdaj bo napočil čas, ko bo režiser naznanil, da je snemanja konec in bodo lahko končno posegli po slastnih piškotih. "To se nam res ni zdelo pravično, da nismo smeli jesti piškotov," je v šali izpostavila prikupna voditeljica Športa na 24UR Sanja Modrić.

Še več utrinkov iz snemanja si lahko ogledate nocoj v oddaji POP IN, takoj zatem pa si boste lahko voščilnico na POP TV premierno ogledali v celoti.

Za šale med snemanjem sta poskrbela zlasti iskrivi Peter Poles in zabavni šoferski mojster Lado Bizovičar, kakšen vic pa je, ko je Petru zmanjkalo štrene, dodala tudi Tara Zupančič, njegova sovoditeljica v šovu Zvezde plešejo.

Pomembne vloge pri čestitki, ki bo premierno na sporedu POP TV nocoj po oddaji POP IN, so imeli tudi voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič, pretkani igralki iz Reke ljubezni Teja Glažar in Marinka Štern ter voditelja 24UR Darja Zgonc in Edi Pucer, ki se je v dolgih urah snemanja dobro naigral klavirja.