VIDEO: Policisti aretirali 'tolpo' pobeglih ovac

Litovske ovčice niso nič kaj nedolžne. Ko je padel mrak, so se bele kepe znotraj ograje začele dolgočasiti in si zaželele malo zabave – četica 35 ovac je smuknila na prostost in se odpravila ponočevat. A njihov poskus se je že kmalu izjalovil, ko so jim pot prekrižali možje postave.

Tem so se ovce zazdele nevarne, saj bi lahko ogrozile varnost v prometu, zato so čredo na nočnem pohodu pospravili na hladno. Nenavadno skupino, ki je po cesti pohajala brez lastnika, so odpeljali v policijsko pridržanje, kjer so prebile noč. A razposajene ovčice so niso dale zlahka, za svojo svobodo so se borile do zadnjega, zato sta jih obrzdali komaj dve policijski patrulji.

Možje postave so šele zjutraj razkrinkali njihovo taktiko, ko so ob pregledu ograde, v bližini katere so jih zasačili, odkrili luknjo. Z odkritjem pa so presenetili tudi njihovega lastnika, ki sploh ni opazil, da si je ovčja "tolpa" privoščila nočni izhod, saj ima veliko glav živine in živžava okoli njegove kmetije nikoli ne manjka. A kljub temu ga je doletela kazen. Ker ni skrbel za svoje zabave željne dame, je moral plačati 15 evrov, za njimi pa počistiti tudi razdejanje, ki so ga pustile na policijski postaji. Zagotovo bodo zdaj vsaj nekaj časa morale prebiti v hišnem priporu.