VIDEO: Presenečeni najstnik 'srečal' Barta Simpsona

Mladi James je pred nakupovalnim središčem prodajal piškote, saj so s šolo zbirali denar za dobrodelne namene. K njemu je pristopila ženska, ki jo je zanimalo, kaj fant prodaja in v kakšen namen.

Fant ji je pojasnil, da mora prodati sedem škatel piškotov. "Naj ugibam, star si 14 let?," ga je vprašala, James pa ji je odgovoril, da ima 13 let. Ženska je nato spremenila svoj glas in dejala: "Jaz pa sem star 10 let. Hodim v osnovno šolo Springfield."

Ženska, ki je presenetila najstnika, je bila nihče drug kot Nancy Cartwright, slavni glas Barta Simpsona. Najstnik je bil precej zmeden in se je le nasmehnil. "Jaz sem Bart Simpson," mu je dejala Cartwrightova, ta pa ji je odvrnil, da ga res dobro oponaša.

Ker je ugotovila, da fant ne razume, da je ona tista, ki je v kultnih Simpsonovih posojala glas Bartu, ga je vprašala, če ve, kdo je tisti, ki je risanemu junaku posojal glas. Najstnik ji je odvrnil, da ne, ona pa mu je odvrnila: "Sezi mi v roko." Čez nekaj trenutkov je presenečeni fant dojel, s kom se pravzaprav pogovarja. "O moj bog," je vzkliknil, ko se mu je vendarle posvetilo.

Nancy se je ob fantovi prikupni reakciji nasmejala, nato pa sta se objela. James je presenečen obstal, Nancy pa je nadaljevala v Bartovem glasu. Nato je od njega kupila piškotke.

59-letna Nancy je glas priljubljenega Barta že od leta 1989.