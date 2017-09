VIDEO: Razposajeni Dončić se ni mogel zadržati, iz zasede 'napadel' kar sredi tiskovne konference

Ko smo že mislili, da to ni mogoče: 'Kokoškov desni kotiček ust rahlo zavije v smeri nasmeha'

Potem ko so naši junaki zmago nad Srbijo bučno proslavili tudi v garderobi carigrajske dvorane Sinan Erdem, so se Igor Kokoškov s strokovnimi sodelavci, Goran Dragić in Klemen Prepelič podali na uradno tiskovno konferenco Fibe.

Prepelič in Dragić sta opisala svoje občutke, se zahvalila številnim navijačem in jim sporočila, da bodo zlato prav kmalu prinesli domov v Slovenijo. Moderator je nameraval besedo predati trenerju Kokoškovu, takrat pa je vse skupaj presenetil razigrani Luka Dončić. S šampanjcem v roki je vkorakal v prostor in planil nad trenerja in košarkarska kolega. Dvorano so nenadoma zapolnili smeh in vzkliki, naj preneha s svojim početjem. Luka je nato še pozdravil vse prisotne za pultom, vključno z moderatorjem, ki je simpatičen vložek zaključil z besedami: “No, to je komentar, ki smo ga dobili od Luke. Lepo pa je videti, da je z njegovim gležnjem nekoliko bolje.”