VIDEO: Samoulov? Morski pes skočil v barko in ranil 73-letnega ribiča

Morski pes je skočil v čoln in ranil 73-letnega avstralskega ribiča. (Foto: AP)

Žival je bila 2,7 metra dolg veliki beli morski pes. (Foto: AP)

73-letni avstralski ribič Terry Selwood je doživel nevsakdanje "bližnje" srečanje, saj je v njegov čoln skočil veliki beli morski pes. Priletni ribič jo je odnesel zgolj s poškodbo roke, saj ga je žival ob skoku oplazila.

"Bežno sem ujel nekaj, kar je priletelo, njegova plavut me je zadela v roko, me zavrtela in me podrla na tla, da sem se ujel na roki in kolena," je povedal za avstralsko televizijo.

Bil je 2,7 metra dolg morski pes, barka je bila zgolj 4,5 metra v dolžino in 1,4 metra v širino, zato preseneča, kako je živali pravzaprav uspelo tako "zadeti".

"Tam sem bil na vseh štirih, gledal me je in jaz njega, nato pa je začel plesati naokoli in opletati s trupom in plavutjo, sam pa sem se poskušal čimprej umakniti. Pogledal sem dol in si rekel, šment, v mojem čolnu je morski pes," je prigodo opisal ribič.

Ker ga je žival ranila, je krvavel, zato je poklical prostovoljne reševalce, ki so prišli oskrbeti njegovo rano, potrdili pa so, da je šlo za "velikega belega". Selwood je ribič že skoraj 60 let, priznal pa je, da se mu kaj takega še njegov živ dan ni zgodilo ...