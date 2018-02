FOTO in VIDEO: So njune poze res preveč seksi za ZOI?

Kanadčana Tessa Virtue in Scott Moir, ki sta osvojila že drugo zlato kolajno v umetnostnem drsanju, sta očitno poskrbela tudi za nekaj kontroverznosti na ledu. Del njune točke, ki je navdahnjena z estetiko Moulin Rougea, je tudi lik, ko se Tessa z nogama obesi na partnerjeva ramena in ga okoli glave praktično objame z mednožjem. Pozo sta za olimpijske igre nekoliko omilila, saj je ne držita tako dolgo, kot je bilo mišljeno v njeni zasnovi.

Kanadski časopis The Star je njuno točko označil za "vročo-vročo-vročo", seveda pa so vsi željni fotografij in posnetkov njune seksi predstave.

"Izrazito je najbrž najboljši opis najine točke in prav to je tudi najin namen. S tem sva želela dodati nekoliko drugačno izjavo. Če sva dala mejo ali seksualnosti ali temačnosti ter k temu pridala sodoben občutek, je najina misija dosežena," se je za omenjeni časopis zagovarjala 28-letna drsalka, ki se namerava po teh ZOI tekmovalno upokojiti.

