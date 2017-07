VIDEO: Vodni vrtinec poskrbel za ples senčnikov ter pognal kopalce v beg

Vodne trombe pri nas sicer niso pogoste, o njih pogosteje poročajo naši južni in zahodni sosedje. Tudi zadnji posnetek, ki je nastal to nedeljo, prihaja iz Italije, natančneje z obale na jugozahodu države, ko je manjši vodni vrtinec obiskovalcem tamkajšnje plaže pričaral neverjeten prizor. V vrtincu vetra in vode so poplesavali senčniki na plaži in drugi objekti, ki so bili v času, ko je kopno dosegel vrtinec, odloženi na plaži.

Večina obiskovalcev je pobegnila v varno zavetje in le od daleč opazovala to igro narave, ki se je k sreči končala brez poškodovanih in večje materialne škode.

So pa vodne trombe ali vodni vrtinci precej pogosti za to območje. Eden večjih vrtincev je bil na tem območju opažen januarja 2016, a se je tudi tisti k sreči končal brez hujših posledic.

Vodni vrtinci nastajajo sicer pogosteje v poletnih mesecih, ko so intenzivnejše menjave vremena. Lahko nastane kot posledica tornada na kopnem, najpogosteje pa nastane nad morjem, ko krožijo tople in hladne zračne mase.