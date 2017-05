'Vsi mislijo, da sem Angelina Jolie, in me prosijo za avtogram'

Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie je poznana povsod in težko se najde kdo, ki je ne bi poznal. Toda, ali veste, kdo je Melissa Baizen? Melissa je 34-letna mamica iz Wisconsina, ki živi čisto običajno življenje, vendar zaradi podobnosti z Angelino postaja vedno bolj znana.

"Veliko ljudi je prepričanih, da na ulici vidijo Angelino, meni je to smešno, mogoče celo malce nenavadno. Je pa res, da je Angelina moja vzornica, zato mi je malce noro, da me primerjajo z njo. Zgodi se tudi, da me prosijo za avtogram," je svojo podobnost komentirala mamica ter dodala, da ji je Angelina všeč predvsem zaradi svojega humanitarnega dela, to, da je podobna slavni igralki, pa ji je dvignilo samozavest, še veselo dodaja.

