Trije študenti z 29 let starim avtom do Mongolije in nazaj

Če razmišljate o tem, da bi naredili nekaj norega v življenju, potem vam bo morda tale zgodba dober zgled. Trije študenti, Anita Voljčanšek, Alen Greželj in Andraž Tršan so šli z 29 let starim avtom do Mongolije in nazaj. Za 30 tisoč kilometrov pa so potrebovali 75 dni. Golfa so pripeljali domov in zdaj ga prodajajo.