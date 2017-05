Z gradnjo Amasiko centra so slovenski mali junaki širili sporočilo o strpnosti za lepši jutri

Sporočila bodo že to poletje pripotovala v Ugando, kjer bo nadobudna skupina mladih arhitektov gradila 'Amasiko - učni center za otroke, ki živijo na ulicah'.

Otroci iz ljubljanskega centra Helen Doron English so tokrat zavihali rokave, poprijeli za obrabljene tetrapake, star časopisni papir in druge nadvse pomembne reciklirane gradbene materiale ter vestno sledili projektni dokumentaciji, ki so jo pripravili predstavniki društva Streha za vse. Skupaj so zgradili 120 cm visok in 140 cm širok 'Amasiko - učni center za otroke', prav takšnega, kot bo to poletje zrasel v Ugandi. Ker bo učni center zgrajen z uporabo lokalnih materialov in gradbenih tehnik, ki spodbujajo tamkajšnje gospodarstvo, so arhitekti tudi slovenskim otrokom na simpatičen način predstavili delo, ki jih čaka to poletje. Skozi zgodbo malega Daria, ki živi v gozdu ob robu ceste, so jim prikazali razmere, v katerih pogosto bivajo otroci v Afriki, obenem pa pojasnili, da tudi Dario rad igra nogomet, od sadja pa obožuje banane, prav tako kot oni.

»Pomembno je, da se otroci zgodaj spoznajo s kuturnimi okolji, običaji in demografskimi razlikami med ljudmi. Z današnjo delavnico smo jim ponazorili socialno ozadje skupnosti, v katro odhajamo to poletje, in jim predstavili zakonitosti tradicionalne gradnje v Ugandi skozi zabavno igro zlaganja gradnikov,« pojasnjuje Vesna Skubic iz študentskega humanitarnega društva Streha za vse.

Medtem ko so se otroci prelevili v prave male graditelje in pripravljali sporočila za ugandske otroke, so starši prisluhnili še potopisnemu predavanju s predstavitvijo Ugande – destinacije, kjer bodo arhitekti iz društva Streha za vse v sodelovanju z lokalnimi prebivalci zgradili stavbo - Amasiko, ki bo vsaj 30 otrokom nudila prostor za bivanje, izobraževanje in učenje obrtnih spretnosti. Ob pogledu na slikovite prizore so starši spoznali mesto Kabale na jugu Ugande in državo, ki sodi med revnejše države na svetu, z velikim deležem otrok, ki so brez domov in odraščajo v skrajnem pomanjkanju na ulicah, brez možnosti za pridobitev izobrazbe in dostojnega poklica.

Humanitarna organizacija Alongside Africa iz Velike Britanije, ki se partnersko pridružuje projektu Streha za vse, že vrsto let vodi v mestu Kabale center za otroke z ulice, a v premajhnih prostorih za naraščajoče število otrok, ki potrebujejo pomoč. Konec junija 2017 se bodo tako študentje in mentorji Fakultete za arhitekturo ter Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani podali v Ugando, kjer bodo v sodelovanju z lokalnimi prebivalci v osmih tednih zgradili stavbo, ki bo služila kot prostor za otroke z ulice.

Graditeljsko odpravo na jug Ugande v mesto Kabale je podprla tudi franšizna mreža Helen Doron English Slovneija, in sicer skozi mednarodni projekt Young Heroes, ki mlade junake spodbuja k aktivnostim za boljši jutri vseh nas. “Projekt Young Heroes spodbuja otroke, da odkrijejo izzive, ki pestijo naš svet, da sanjajo o možnih rešitvah in da se aktivirajo, storijo nekaj za boljši jutri vseh nas,« pojasnjuje Nina Žerjal, master franšizij Helen Doron English za Slovenijo, in dodaja: »Z nakupom ekoslikanic avtorice Alenke Žumbar Klopčič smo v različnih Helen Doron centrih oblikovali manjše lokalne knjižnice in tako tudi finančno podprli projekt Straha za vse. Istočasno k aktivaciji spodbujamo starše in vse, ki jim je mar za naš svet.«

Ekoslikanice avtorice Alenka Žumbar Klopčič so pod okriljem Srečne hiše v času do Dneva mladosti, 25. maja, prevzele plemenito misijo. Ob podpori Helen Doron English Slovenija bo Srečna hiša celotni izkupiček od prodaje v mesecu aprilu in maju 2017 namenila odpravi v Ugando.

Srečna hiša, katere ustanoviteljica je prav tako Alenka Žumbar Klopčič, slovenskim otrokom iz rejniških družin nudi pomoč, podporo in prostor za druženje, učenje in igro v Lukovici pri Domžalah. Njen namen je z družabnimi dogodki in odgovornimi projekti ter dejavnostmi pokazati, kako lahko z lokalnim veseljem spodbudimo globalno srečo - predvsem med otroci. Glavni cilj Srečne hiše je tako doseči lokalno veselje za globalno srečo. V soboto, 27. maja, tako Srečna hiša v sodelovanju z Zavodom Dan odprtih src pripravlja še dogodek za 100 otrok iz socialno ogroženih družin, otroci pa bodo na ta dan lahko uživali v številnih ustvarjalnicah in gledaliških predstavicah.

Kako pomagati otrokom iz Ugande?

Ekoslikanice s plemenito misijo podpore ekspedicije v Ugando je mogoče kupiti še vse do Dneva mladosti, 25. maja, na spletnem mestu Eko knjiga - www.ekoknjiga.si.