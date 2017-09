VIDEO: Slovenski akrobati posneli nori video za NFL

Za promocijo ameriškega nogometa v Evropi je NFL najel slovenske akrobate Dunking Devils in ekipo F&B Acrobatics, ki so akrobacije združili z žogo za ameriški nogomet, vse skupaj pa posneli v spektakularnem videu. Ekipa 25 Slovencev je promocijski video snemala več kot en teden, tri dni pa so skupaj z ameriškimi predstavniki preživeli tudi na plaži Velenjskega jezera. Na njegovi gladini so Dunking Devils združili lepote Slovenije in svojo iznajdljivost, ko so s skuterji quadrofoil skoraj lebdeli nad vodo.

Nato so se za nekaj dni preselili še v Veliko Britanijo, kjer so posneli akrobacije pred največjimi londonskimi znamenitostmi: pred London Eye, na rdečem dvonadstropnem avtobusu in pred Big Benom. Snemanje je bilo precej naporno, saj so bili na terenu tudi po 14 ur na dan, pravi profesionalni akrobat in član Dunking Devils Gašper Novak, in velik izziv: "Najtežji trik je bil skok z rusko gugalnico čez gol, ki sem se ga veselil že od samega začetka."

Snemanje se je zaključilo na stadionu Wembley, ki bo v nedeljo, 24. septembra, gostil dvoboj v ligi NFL med Jacksonville Jaguarsi in Baltimore Ravensi. Že 5. oktobra pa se bo tam odvijala kvalifikacijska nogometna tekma za nastop na svetovnem prvenstvu 2018 med Slovenijo in Anglijo.

Naročnik je bil s slovenskim delom ekipe zelo zadovoljen, še posebej pa so ga navdušile lepote naše dežele, zato se je odločil, da bo z akrobati tukaj še letos začel snemati spletno serijo Fly Guys. "Ponosni smo, da so naše kreativne in akrobatske ideje prepričale ameriške oglaševalske velikane, kot so NFL, Yahoo in Verizon. Projekt pa je na stežaj odprl vrata 10 delov dolgi spletni seriji Fly Guys, ki jo načrtujemo že več kot eno leto. Izjemno sem vesel, da bo serija postala realnost in bomo lahko v desetih epizodah prikazali lepote naše dežele na sončni strani Alp," je navdušenje vseh članov povzel Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils.