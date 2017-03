Začutite utrip avtomobilizma na Gospodarskem razstavišču!

Na Gospodarskem razstavišču bomo že konec tega meseca v tednu vse do 2. aprila kar vseh sedem dni lahko občudovali parado avtomobilizma, ki bo s približno 400 vozili zasedla 12.000 kvadratnih metrov razstavnih površin. V kar osmih razstavnih dvoranah si bomo na 24. Avtomobilskem salonu Slovenije ogledali celotno ponudbo osebnih in lahkih gospodarskih vozil, tudi nekaj motornih koles in motociklov večine blagovnih znamk, prisotnih na domačem trgu. Med njimi bomo lahko občudovali tudi novosti, ki se bodo pripeljale še sveže s pravkar zaključenega salona v Ženevi ali pa bodo predstavljene kot slovenske premiere.

Kot pravi direktor Gospodarskega razstavišča, mag. Iztok Bricl: »Organizatorji smo prepričani, da si ljudje želijo videti nove avtomobile, da moramo zanje pripraviti zanimivo predstavitev, jim pokazati novosti tukaj, v Ljubljani, takoj za salonom v Ženevi. Pri tem smo se kar se da vživeli v sodobnega kupca – zakaj potrebuje salon in kaj od njega pričakuje. Seveda pa smo svoje sile močno usmerili tudi v vsebinsko in izvedbeno atraktivno obsejemsko dejavnost.«

Prav zato razstavne prostore spremlja še Tehnološki paviljon. V njem želijo obiskovalce spodbuditi, da pri nakupu novega avtomobila izberejo zase kar najbolj ustrezen model za svoj način življenja, za svojo avtomobilnost. Tam jih bodo poznavalci in strokovnjaki seznanili z vsem, kar je možno v sodobnih avtomobilih kupiti, kakšno opremo, kateri tip, kolikšno varnost, koliko udobja, katere pripomočke idr. Lahko se bodo preizkusili v varni vožnji na posebnem simulatorju ter se na lastni koži prepričali, katere vozniške motnje vse povzroča nepazljiva vožnja, kot sta npr. uporaba mobilnika, vožnja v visokih petah idr. Izvedeli bodo kaj več o elektromobilnosti, pa tudi novi evropski zakonodaji, ki je pred vrati, kaj vse pomeni udobje v avtu, od pravilne drže, sedeža, postavitve volana do povezljivosti telefonov in avtomobilov. Spoznali bodo nove trende avto akustike, kako tehnično deluje motor, novosti ter kakšno je sodobno lastništvo avtomobilov

Razstavljavci so v svojih razstavnih salonih pripravili zanimivosti, ugodnosti, pa tudi presenečenja, ki jih bodo prvi dan, 27. marca, vse do 15. ure predstavili samo strokovni javnosti in medijem, zato bo ta dan mogoče salon obiskati šele popoldne. Salon odpira svoja vrata sicer ob 9.00 uri, do četrtka, 30. marca, je odprt do 20.00 ure, v petek, soboto in nedeljo, od 31. marca do 2. aprila, pa do 21.00 ure.

Vstopnice so že v predprodaji na Mojekarte.si in na Petrolovih bencinskih črpalkah. Več o privlačnem utripu avtomobilizma – programu, »zeleni«, tudi cenovno prijazni dostopnosti do salona s P + R parkirišč in z avtobusi LPP pa je objavljeno na spletni strani Avtomobilskega salona: www.avtomobilski-salon.si

Naročnik oglasa je Gospodarsko razstavišče.