Zahvaljujoč papežu je potica postala prava svetovna zvezda

Ameriški predsednik Donald Trump se je danes v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom, spremljala ga je tudi njegova žena Melania. Ob srečanju s slednjo je bil papež precej sproščen, zato jo je šaljivo vprašal, s čim hrani moža. "Kaj mu dajete za jesti? Potico?", se je pošalil in pokazal na Trumpa.

Melania se je najprej nekoliko zmedla, prav tako pa tudi prisotni novinarji, ki so mislili, da papež govori o pici. A zdi se, da je Melania razumela, da je papež mislil potico in se nasmehnila ter mu v smehu odgovorila z vprašanjem "potica" in nato v smehu dodala "da". A ker je besedo izgovorila hitro, je bila zelo podobna besedi "pica". In ker večina prisotnih tujih novinarjev še nikoli ni slišala za potico, so si seveda razlagali, da gre za pico. Vendarle so bili v deželi te priljubljene jedi.

A kasneje je konec zmedi s pomočjo slovenskega novinarja naredil predstavnik Vatikana: "Ne morem vam povedati, ali je Melania odgovorila pica, ampak papež je definitivno rekel potica," je povedal slovenski novinar, ko si je večkrat ogledal posnetek incidenta, šaljivo označenega kot "pizzagate". Kasneje so tudi iz Bele hiše pojasnili, da je šlo nedvomno za besedo "potica".

Kar je precej logično, saj papež saj ve, da je Melania Slovenka, sam pa je velik ljubitelj potice in jo vedno omeni, ko spozna koga iz Slovenije.

Zahvaljujoč zapletu pa je ta naša tradicionalna sladica postala svetovna zvezda, saj so se, ko je bilo jasno, da gre za potico, mediji in ljudje po svetu začeli množično spraševati, kaj potica sploh je. Že sam pogled na statistiko Googlovih iskanj v ZDA je precej zgovoren, saj pokaže nenaden poskok zanimanja zanjo:

Tako so se ameriški mediji razpisali o tej naši priljubljeni jedi. Opisali so ga kot "slavni štrudelj z nadevom iz orehov, maka, skute, čokolade ali medu" ter da to našo tradicionalno jed pripravljamo že več kot 200 let.

Za pojasnilo je tiskovna agencija Associated Press povprašala celo Zdravko Balon, lastnico bizeljske restavracije. Pojasnila jim je, da je "potica najverjetneje najbolj tradicionalna slovenska jed - poleg kranjskih klobas". Dodala je, da se jo običajno postreže za božič ali veliko noč ter da njene sodobnejše različice vsebujejo tudi čokolado oziroma so prelite z njo.

In če so se tudi vam ob vsem govorjenju o potici pocedile sline, si tukaj lahko ogledate, kako se jo pripravi in si jo privoščite, čeprav je velika noč že mimo.