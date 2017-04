Zaščitimo malčke pred rotavirusnimi okužbami

Po podatkih naj bi v Sloveniji zaradi rotaviroz vsako leto zbolelo okoli 10.000 otrok, 2.500 pa naj bi bilo ambulantnih obravnav. V letu 2014 je bilo zaradi rotaviroz hospitaliziranih 1027 oseb, kar je skoraj za tretjino več kot leto prej.



Število hospitaliziranih zaradi rotavirusnih gastroenterokolitisov, Slovenija 2010-2014

LETNO 2010 2011 2012 2013 2014 5-letno povprečje Št. hospitalizacij 915 1082 886 848 1027 951,6

Kako se rotavirusi prenašajo?



Rotavirusi so zelo kužni in se zelo lahko prenašajo. Izločajo se z blatom okuženih ljudi, preko onesnaženih rok, površin, predmetov in igrač, na katerih se virusi ohranijo celo do teden dni, se okužba širi na druge osebe. Rotavirusi, s katerimi se oseba okuži, se prilepijo na površino tankega črevesa gostitelja in se širijo po celotnem črevesju. Povzročajo, da celice na površini črevesja odmirajo. Črevesje nato izgubi zmožnost za absorbcijo vode in elektrolitov, kar povzroči drisko. Driska traja, dokler se črevesne celice ne regenerirajo. Otroci lahko izločajo rotaviruse že pred pojavom driske in tudi potem, ko driska izzveni. V družini se ti virusi pogosto prenesejo na preostale družinske člane ter druge osebe, ki otroka negujejo. Virusi se lahko prenesejo tudi prek zraka, npr. pri vdihavanju aerosola, ki nastane pri bruhanju.





Simptomi bolezni in prenos rotavirusov



Okužba z rotavirusi povzroča drisko, bruhanje, krčevite bolečine v trebuhu in vročino, lahko pa se pojavijo tudi prehladni znaki. Zlasti pri odraslih lahko okužba poteka brez znakov. Bolezenski znaki se pojavijo po enem do treh dni po okužbi. Obolenje povprečno traja od 5 do 8 dni.

Najbolj dovzetni in ogroženi so zelo majhni otroci, predvsem mlajši od 3 let. Otrok ima lahko do 20 epizod driske in/ali bruhanja v enem dnevu. Pri teh lahko izguba tekočine zaradi bruhanja in driske zelo hitro povzroči izsušitev, ki otroka smrtno ogroža. Obolenje se lahko pojavi večkrat, ker obstaja več različnih tipov rotavirusov. Mogoče so ponovne okužbe, ki pa niso tako resne kot prva.



Zaradi velike kužnosti in enostavnega širjenja je rotavirus tudi pogost povzročitelj epidemij v vrtcih, različnih oskrbovalnih ustanovah in bolnišnicah.



Zdravljenje rotavirusne driske



Posebnega zdravila za zdravljenje rotavirusne okužbe ne poznamo. Skrbimo lahko le za ublažitev težav, ki jih okužba povzroča. Pomembno je nadomeščanje tekočin in uravnavanje elektrolitov, za kar skrbimo z zadostnimi količinami zmerno sladkanih pijač in po navodilu zdravnika z peroralno rehidracijsko tekočino. V primeru hujše izsušitve ali pri hudem bruhanju pa je treba tekočine nadomeščati z infuzijo neposredno v žilo.

V času driske naj otroci uživajo zmerne količine lahko prebavljive, starosti primerne hrane, izogibamo se le pretirano mastni hrani in sladkarijam. Dieta ni potrebna, saj poteka driske ne ublaži in ne skrajša. Pri dojenih otrocih nadaljujemo z dojenjem in ga v času bolezni ne prekinjamo.





Kako lahko preprečimo okužbe z rotavirusi?



Za omejevanje prenosa rotavirusne okužbe v domačem okolju je zelo pomembno, da zelo skrbno upoštevamo higienske ukrepe: pogosto in učinkovito umivanje rok otrok in oseb, ki skrbijo za njihovo nego; pravilno in higiensko odstranjevanje rabljenih pleničk ter pogosto čiščenje površin, predmetov in igrač v bolnikovi okolici.

V obdobju pojavljanja rotavirusnih drisk je tudi v vrtcih, jaslih in povsod tam, kjer se otroci zadržujejo v večjem številu, potrebno učinkovito in pogostejše čiščenje igrač, igral, površin in tudi tal. Od osebja, ki skrbi za otroke, se pričakuje pogostejše, skrbno umivanje rok, v primeru pojava rotavirusne okužbe v kolektivu pa tudi razkuževanje rok. Otroka, ki zboli v času bivanja v vrtcu, je treba takoj poslati v domačo oskrbo ali ga ločiti od ostalih zdravih otrok.

Zaradi možnosti dolgega preživetja rotavirusov na rokah in predmetih v okolju in izredne kužnosti, je tudi ob upoštevanju strogih higienskih ukrepov, rotavirusno okužbo težko preprečiti.





Viri:

O morebitnih dodatnih vprašanjih se posvetujte s svojim pediatrom.

