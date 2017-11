FOTO: Zasenčil prvo damo: panda Gu Gu med kosilom nehote postal zvezda

Donald Trump se v Vietnamu mudi na vrhu Apec, njegova žena pa se v Pekingu druži s pandami. "Melania ostaja, da bi videla živalski vrt in seveda Kitajski zid, preden bo odšla na Aljasko pozdravit naše čudovite čete," je tvitnil Trump, ki sam Kitajskega zidu ni obiskal.

Pred ogrado s pandami je Melanio pozdravila skupina otrok.

Prva dama pri glavni zvezdi živalskega vrta

V pekinškem živalskem vrtu je 47-letna Melania nekaj časa preživela v družbi najslavnejših kitajskih pand, Meng'ere in Gu Gu. Direktor živalskega vrta Li Šiaoguang je za CNN dejal, da je "Gu Gu alfa samec in največja zvezda med osmimi pandami. Je zelo prijeten in družaben. Meng'ere pa je lepotec številka dve."

Pred ogrado s pandami jo je pozdravila skupina kitajskih otrok, ki so v rokah imeli ameriške in kitajske zastavice, ter ji zapela tradicionalno kitajsko ljudsko pesem. Na koncu je vsakemu šolarju podarila ameriški simbol, plišastega orla.

Ob koncu obiska pa je na posebno tablo zapisala še: "Hvala, pekinški živalski vrt! Čudovito je bilo spoznati Gu Guja. Melania Trump."

Kitajska sicer vodi 'diplomacijo pand' in te živali posoja državam kot simbol tesnega prijateljstva.

Melania se je zahvalila za gostoljubje. (Foto: AP)

Po pandah še na Kitajski zid

Po obisku pand se je nato Melania z vzpenjačo odpeljala na Kitajski zid, kjer je v hladnem vremenu hodila približno pol ure. "To je čudovito. To je krasno," naj bi bila navdušena prva dama.