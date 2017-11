Zdaj je pravi čas za razmislek o bazenu na lastnem dvorišču

Odločitev za bazen v jesenskih ali zimskih mesecih omogoča premislek, posvet s strokovnjaki, pravo odločitev in pravočasno vgradnjo, da lahko začnemo z uporabo ob samem začetku kopalne sezone.

Ko razmišljamo o bazenu je pomembno upoštevati številne dejavnike, saj gre za dolgoročen poseg v okolico, ki mora dati ustrezno estetsko noto. Predvsem pa naj bazen služi svojemu namenu in naj ne predstavlja bremena za lastnika. Zato upoštavajte podnebne in mikrolokacijske spremembe – več o tem preberite tukaj.

Visoko-kakovostni bazeni Compass predstavljajo pametno dolgoročno investicijo, saj se ponašajo z doživljenjsko garancijo.

Karbonsko-keramična tehnologija pri bazenih

CompassPools bazeni so narejeni po originalni patentirani keramični tehnologiji na svetu, v 30-ih letih pa so prodali že več kot 70.000 tovrstnih bazenov. Samo v Evropi jih več kot 2000 letno dobi nove zadovoljne lastnike.

Ključne prednosti karbonsko-keramične tehnologije so močno ojačano keramično jedro brez zmanjšane prožnosti, od leta 2014 obogateno še s tehnologijo karbonskih vlaken, ki dodatno izboljša mehanske lastnosti školjke bazena. Ta ojačitveni material se sicer uporablja pri izdelavi letal, jaht in avtomobilov. Karbonsko-keramični bazeni CompassPools se prav zaradi teh lastnosti ponašajo z 20-letno garancijo pred osmozo, doživljenjsko garancijo na nepropustnost bazenske školjke in 10-letno garancijo na podvodno površino (tudi na obstojnost barve). So tudi edini bazeni na tržišču, ki jih lahko naročite v unikatnih 3D barvah s Crystalite zaključnim slojem – te imajo izjemen učinek na izgled vodne gladine, ki je zato posebej privlačna. 3D barve so sestavljene iz treh slojev: temeljna barva, čipi ki dajejo 3D efekt ter končni prozorni Crystalite nanos. Slednji daje bazenom posebej visok sijaj, zaradi zaprte strukture bistveno olajša čiščenje in je odporen na bazenske kemikalije.

Vrhunski bazeni Compass FUN 74 in 83 na zalogi!

Najbolj priljubljen bazen Compass v Sloveniji in na Hrvaškem lahko na vašem dvorišču stoji že v dveh tednih. Privlačen, lep in uporaben bazen FUN vrhunske kvalitete je na zalogi, zato je vgradnja mogoča še v letošnjem letu! Bazenska školjka FUN 74 (7,5 x 3,7 x 1,5 m) ali FUN 83 (8,3 x 3,8 x 1,5 m) je izdelana po unikatni karbonsko-keramični tehnologiji, ki ima doživljenjsko garancijo na propustnost vode in je na voljo v edinstvenih 3D Crystalite barvah.

Bazeni FUN so izjemno funkcionalni, saj zagotavljajo plavalno površino po vseh dolžini bazena, hkrati pa omogočajo enostavni vstop in izstop iz bazena.

Novi XL – TRAINER 90 FB

Eden najbolje prodajanih bazenov Compass Pools Trainer je od letos na voljo v večji dimenziji, in sicer kot XL Trainer (9,06 m x 4,03 m x 1,50 m).

XL Trainer je bazen za zabavo, razvajanje in treninge - omogoča plavanje dveh plavalcev hkrati, kar ga dela edinstvenega v ponudbi bazenov za domačo rabo. Sodobna geometrijska oblika, dvoje stopničnih robov, kamor se lahko namestijo masažne šobe in velik prostor za namestitev plavalnega protitoka, naredijo bazen XL Trainer privlačen za vse družinske člane.

Med estetskimi dodatki so na prvem mestu slapovi, med uporabnimi pa prav gotovo plavalni protitok, masažne šobe in talni gejzirji.

Vodne atrakcije in dodatna oprema

Dodatna oprema bazena ni namenjena zgolj uporabi in užitkom, predstavlja tudi pomemben estetski moment. Bazen, ki ga krasi vodni slap, na lepo urejeni obali pa se bohoti masiven in estetsko dovršen solarni tuš, je za oči uporabnikov in obiskovalcev gotovo bolj privlačen kot tisti, ki teh dodatkov nima. Če k temu dodamo še elegantno podvodno osvetlitev, ki zažari ponoči, je učinek v smislu estetike toliko večji.

Nekatere dodatke lahko bazenu dodamo naknadno in med te sodita prav solarni tuš in vodni slap. O večini pa je potrebno razmišljati že pred samo vgradnjo. Med estetskimi so na prvem mestu slapovi ali podvodne luči, med uporabnimi pa prav gotovo plavalni protitok, masažne šobe in talni gejzirji. Predstavljamo jih tukaj.

Strokovnjaki iz podjetja EMA d.o.o., specializiranega za vgradne bazene ob indvidualnih gradnjah, so vam zmeraj na razpolago za kakršnakoli vprašanja in nasvete. Pokličite jih na 02/604 04 55 ali pišite na info@ema-bazeni.si.

Nekaj zmotnih razmišljanj: »Imamo premajno zelenico za bazen.« Največkrat ne drži. Bazen lahko postavimo na zelo majhnih parcelah, tudi ob vrstnih hišah, vendar je izbira materialov in oblik omejena. »Zidani bazeni so najcenejši« Zidani bazeni, kjer imamo skorajda neomejeno možnosti za oblikovanje obale po našem okusu, zahtevajo veliko gradbenih del in daljši rok izvedbe. Garancija na nepropustnost folije je pri teh bazenih 10 let. Karbonsko-keramični bazeni so manj zahtevni za vgradnjo (ne potrebujejo zidane plošče za vgradnjo) in med slednjimi se visoko-kakovostni Compass bazeni ponašajo z doživljenjsko garancijo. To pomeni, da je dolgoročno gledano investicija v karbonsko-keramične bazene nižja. »Bazene je potrebno nenehno čistiti« Bazeni Compass Pools so edini na tržišču, ki se lahko čistijo sami. Tako imenovani VANTAGE sistem predstavlja sklop strateško razporejenih patentiranih rotirajočih šob, ki po posebnem programu s curki pometajo umazanijo, le-to pa edinstvena sesalna šoba trajno odstrani iz bazena. Ne glede na to, ali je vgrajen Vantage sistem ali ne, je površina bazena takšna, da se dobro in z lahkoto čisti. Običajno je dovolj, če jo samo obrišemo s krpo. Na čistost vode lahko preventivno vplivamo tudi z ustrezno bazensko streho, ki ob zaščiti vode predstavlja še odličen toplotni izolator in pomemben varnostni dejavnik pred padcem v vodo, še posebej, če so pri hiši otroci ali živali.

