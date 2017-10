Ko zvezdniki prodajajo vroče hrenovke in odpravljajo težave z erekcijo in plešo

Slavni ljudje in oglaševalske kampanje gredo z roko v roki, saj sodelovanje obojim prinaša številne, predvsem finančne koristi. A kaj se zgodi, ko kateri izmed zvezdnikov ne ve, da je postal zvezda oglasov, kot so na primer tablete za erekcijo ali šampon proti plešavosti?

Neavtoriziranih fotografij znanih obrazov se poslužujejo zlasti v vzhodni Evropi in Aziji. Tako je zanimivo presenečenje nedavno doživel zvezdnik serije Mladi zdravniki Zach Braff, ko je odkril, da je obraz kampanje tablet za erekcijo. Ukrajinski oglaševalci so brez vednosti glavnega igralca uporabili kar fotografijo iz serije. "Obnovi moško moč!" so zapisali zraven telefonske številke, ob kateri "pozira" mladi zdravnik.

Zvezdnik je fotografijo delil na družbenem omrežju in se pošalil: "Sem obraz ruskih težav z erekcijo." Dolžen pa mu ni ostal eden izmed oboževalcev: "Tukaj v Rusiji te obožujemo, četudi tvoj penis ne dela več, kot bi moral."

Ali so zvezdnika res poznali ali pa le uporabili fotografijo, ki so jo našli na spletu, ko so v googlu iskali fotografijo zdravnika, ni znano. So pa uporabili še enega izmed glavnih igralcev omenjene serije, Donalda Faisona, ki vabi k pregledu srca.

A to še ni vse! Serija Mladi zdravniki, ki so jo snemali med letoma 2001 in 2010, je na vzhodu očitno še vedno zelo priljubljena, njen zvezdnik Zach Braff pa ima veliko talentov – če zmore pozdraviti bolezenske viruse, zakaj ne bi še računalniških! Njegov obraz je namreč pritegnil tudi podjetje, ki ga predstavlja kot mojstra za popravilo računalnikov.

Igralčevo začudenje nad odkritjem je na Twitterju sprožilo pravi plaz podobnih oglasov, ko mediji za propagando brez vednosti izrabljajo obraze slavnih ...

No, to je pa že bolj logično, da kakšno stvar ali dve o tem, kako delujejo računalniki, ve tudi – Bill Gates.

A šalo na stran, lakota je resna stvar. Pri njej pa vam lahko pomaga – Britney Spears! Staro fotografijo pevke so uporabili za reklamiranje hitre prehrane.

Resna težava pa je lahko tudi pleša. A rešitev zanjo je: tupe. Tokrat so se oglaševalci posebej potrudili in Jensenu Acklesu računalniško odstranili lase, nato pa prikazali njegovo čudovito pričesko.

Ackles je za medije zanimiv tudi, ko zajoče po moško. V religioznem časopisu ortodoksne cerkve, ki govori o spreobrnjenju od alkoholizma, so si ga takole izposodili.

Bi se še malo razvajali v savni? Vanjo s plakata 24 ur na dan vabi Angelina Jolie.

No, še vedno se je odrezala bolje kot njen odtujeni mož Brat Pitt, ki se je vrgel v prodajo kozmetike.

Morgan Freeman pa je očitno tako dobro upodobil znanega borca za človekove pravice, da so ga zamenjali za resničnega Nelsona Mandelo.