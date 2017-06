FOTO: Dvojni planinski praznik pod Storžičem obeležilo kar dva tisoč planincev

Planinska, turnokolesarska, plezalna, gorskoreševalna, naravovarstvena, ustvarjalna in raziskovalna doživetja so v soboto na Dom pod Storžičem privabila okrog dva tisoč odraslih, mladih in najmlajših planincev, turnih kolesarjev, plezalcev ter drugih ljubiteljev gora in narave iz vse Slovenije in še čez mejo. Množica je počastila dvojni planinski praznik – Dan slovenskih planinskih doživetij in Dan gorenjskih planincev, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).

Planinarjenje je ena od najbolj množičnih prostočasnih dejavnosti Slovencev, zato ne preseneča tolikšen odziv. PZS dan slovenskih planincev praznuje že 35 let. Šesto leto je pod krovom Dne slovenskih planinskih doživetij program obogatila s celodnevnim dogajanjem za obiskovalce vseh generacij, ki so letos počastili tudi tradicionalni Dan gorenjskih planincev. Pri organizaciji so skupaj s partnerji moči združili PZS, Planinsko društvo (PD) Tržič in Občina Tržič.

Vse poti planincev in turnih kolesarjev, ki so za izhodišče izbrali Tržič ali Grahovše, so vodile do Doma pod Storžičem, večinoma v družbi vodnikov PZS, nekateri so se doživetjem naproti podali sami. "V okolici priljubljene planinske koče se je raztegnila mavrica doživetij za staro in mlado. Da #SlovenijaPleza, je dokazal vrvež na plezalni steni, kjer je nekaj dih jemajočih trikov ljubiteljem športnega plezanja in tistim, ki so se prvič podali v navpičnico, pokazal nekdanji državni prvak Jure Bečan. Najmlajše so navdušile ustvarjalne delavnice Očistimo naše gore, geolov na zaklad, hitrostno ločevanje odpadkov ter barvanje in risanje zaščitenih gorskih rastlin, starejše pa naravoslovno-fotografski pohod v okolici doma in športno-zabavni poligon. Skozi opremo in reševalno vozilo so spoznali delo gorskih reševalcev iz Društva GRS Tržič ter z zanimanjem ustavili korak ob stojnicah, na katerih so se predstavljali planinska zveza, lokalna društva in podjetja. Marsikdo je prihod na Gorenjsko izkoristil še za obisk Tržiškega muzeja in raziskovanje skritih kotičkov srednjeveškega mesta," so sporočili iz PZS.

Planinarjenje je ena najbolj množičnih prostočasnih dejavnosti Slovencev, zato ne preseneča, da se je na dvojni praznik pod Storžičem zbralo kar dva tisoč ljudi. (Foto: Matjaž Šerkezi in Vili Vogelnik)

Pod Storžičem je za uvod v osrednjo prireditev zazvenela planinska himna Oj, Triglav, moj dom, vseslovenski praznik so s slovesnim sprevodom počastili praporščaki 50 planinskih društev. Dobrodošlico so razveseljivi množici planincev od blizu in daleč zaželeli predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, ponosen, da se je na slovenskem planinskem prazniku zbralo toliko planincev, kar je svojevrstna potrditev, da je planinska organizacija ena največjih nevladnih in športnih organizacij v Sloveniji, predsednik Meddruštvenega odbora PD Gorenjske France Benedik, ki je zbranim zaželel prijetno druženje na Gorenjskem, predsednik PD Tržič Uroš Ahačič, navdušen nad množico, kot je Dom pod Storžičem še ni doživel, ter župan Občine Tržič Borut Sajovic, ki je pozdravil planinsko Slovenijo in dogodek označil za lepo promocijo ene večjih slovenskih občin. Meh harmonike je prešerno raztegnil domačin Rok Meglič, dišalo je po planinskih dobrotah, za pravo planinsko zabavo je poskrbel ansambel Zarja.

"Da je sreča v srečanju, vsakič znova dokazujejo zadovoljni obrazi udeležencev dneva slovenskih planincev, ki že tradicionalno predstavlja tudi začetek glavne planinske sezone. Ta do sredine septembra v gore privabi največ obiskovalcev, tudi po zaslugi gostoljubnih planinskih koč, večina katerih je že odprtih, preostale visokogorske pa bodo do konca junija," so še zapisali na PZS.