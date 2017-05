V nasprotno smer, po napačni strani cestišča, pijani za krmilom. To so lahko usodne napake kolesarjev

Zadnje čase so policijska poročila polna opozoril, ki so namenjena kolesarjem in ostalim voznikom. Ni kaj, sezona kolesarjenja je v razmahu. Iz tedna v teden je namreč na naših cestah več kolesarjev, ki so ranljivejši udeleženci v prometu. Pogosto nesrečo povzročijo prav kolesarji sami, žal pa se dogaja tudi, da jih oplazijo ali zbijejo neprevidni vozniki.

Policisti svetujejo, da v primeru, če je skupina kolesarjev večja, naj se skupina razdeli na več manjših, med njimi pa naj bo dovolj prostora, da jih bodo lahko ostali udeleženci varno prehitevali. Vožnja eden ob drugem je prepovedana.

Zato policisti opozarjajo voznike, naj se kolesarjem približujejo z zmanjšano hitrostjo, na ustrezni varnostni razdalji, prehitevajo pa naj jih previdno in na zadostni bočni razdalji, vendar nikoli v trenutku, ko z nasprotne smeri prihaja vozilo ter v ovinkih in na ozkih ter poškodovanih delih cest. Za kolesarje pa velja, da morajo voziti v pravi smeri vožnje in čim bližje desnemu robu vozišča, v skupini pa en za drugim in na ustrezni varnostni razdalji. Kjer je kolesarka steza, jo morajo kolesarji uporabljati, seveda pa nikakor ne bo odveč, če bodo med kolesarjenjem uporabljali kolesarsko čelado, ponoči in ob zmanjšani vidljivosti pa morajo imeti na kolesu svetilke in odsevnike.

Kolesarjenje mora biti varno - tako v mestu, kot v naravi. (Foto: Thinkstock)

Kolesarjenje v napačno smer, pod vplivom alkohola, brez ustrezne opreme ...

Pri kolesarjenju moramo dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, kar je pogosto povezano tudi z vožnjo pod vplivom alkohola. Prav tako zaradi neupoštevanja pravil o prednosti, pogostokrat pa tudi hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.

Tako so policisti PU Maribor ta teden med preventivno akcijo na Ljubljanski ulici v Mariboru ustavili 41-letnega kolesarja, ker se je s kolesom peljal po napačni strani kolesarske steze. V postopku so ga preizkusili z indikatorjem alkohola, ki je pokazal, da je imel kolesar v organizmu 1,14 mg/l alkohola, zato so mu policisti na kraju izrekli globo v znesku 1.240 evrov.

Pijanega kolesarja so v četrtek obravnavali tudi gorenjski policisti, in sicer na zelo obremenjeni cesti med Polico in Kokrico. Kolesar je kolo vozil s približno enim promilom alkohola (0,44 mg/l), zato so ga policisti zaradi nezanesljive vožnje izločili iz prometa in mu v prekrškovnem postopku izrekli 900 evrov globe.

Lani na naših cestah umrlo 13 kolesarjev

Od 15. maja pa vse do 28. maja poteka preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo. Kolesarji so namreč ranljivejši udeleženci v prometu. V preteklem letu je umrlo 13 kolesarjev na slovenskih cestah, 179 pa je bilo huje poškodovanih. Je pa opazovanje kolesarjev lansko leto razkrilo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila.

Kolesarjenje je koristno, a le če je varno

Pravilo, ki ga odrasli prepogosto ignoriramo



Otrok do 14. leta, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so te dni pripravili priporočila za varno kolesarjenje. Kot navajajo, smo ljudje privajeni na hitrost gibanja do približno 20 km/h, to je namreč hitrost, s katero smo se dolga tisočletja premikali in preživljali. V novejši dobi smo si z izumi olajšali življenje in izboljšali kakovost življenja, vendar na drugi strani tudi negativno vplivali na naše zdravje, počutje in kakovost življenjskega okolja.

Zato pozivajo vse, da izberejo bolj aktiven način gibanja na vsakodnevnih poteh, ki jih opravljajo, torej na poti v službo, šolo, po opravkih ali v trgovino. Med te bolj zdrave načine sodi tudi kolesarjenje, saj pri kolesarjenju s svojim telesom in močjo opravljamo delo in tako krepimo svoje zdravje, vendar moramo ob tem upoštevati nekaj priporočil glede varne udeležbe v prometu. Kot smo že opozorili, so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

Za varno kolesarjenje upoštevajte naslednja priporočila:

Tako velja, da moramo kolesarji uporabljati kolesarske steze ali kolesarske poti, kjer teh ni, pa kolesarimo ob robu cestišča.

Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, in sicer čim bližje robu (ne več kot en meter od roba) vozišča. (Foto: Thinkstock)

V pogojih slabše vidljivost moramo kolesarji nujno uporabljati sprednjo belo luč in zadnjo rdečo luč, saj tako voznikom sporočamo, da smo tam. Priporočljivo je imeti luč bodisi na kolesu ali pa vedno s sabo, da nas mrak ne preseneti.

Poskrbite, da ima vaše kolo delujočo sprednjo in zadnjo luč. (Foto: Thinkstock)

Priporočljiva je uporaba čelade. Ta mora bi vedno trdno pripeta ob glavi, spodnji rob pa sega približno 2 cm nad obrvi, da učinkovito zaščiti možgane.

V križiščih bodite še posebej previdni, z roko odločno nakažite smer in se prepričajte, ali so vas opazili. (Foto: Thinkstock)

Kolo mora bi tehnično brezhibno, zato vedno pred začetkom sezone preverimo njegovo stanje in odpravimo pomanjkljivosti.

Vaše kolo naj bo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. (Foto: Thinkstock)

Tudi pri rekreativnem kolesarjenju ali celo gorskem kolesarjenju, ko je v ospredju bolj zabava in preživljanje prostega časa, moramo v prometu upošteva vsa pravila in poskrbe za brezhibnost koles (luč, odsevniki), da bomo dovolj varni.

Prtljago vozite v za to namenjeni košarici ali pritrjeno na prtljažniku. Vožnja vrečk na krmilu kolesa, ni varna in lahko dobite tudi kazen. (Foto: Thinkstock)

Na kolesu ni priporočljivo peljati težjih tovorov, saj tako zmanjšujemo svojo stabilnost. Za manjše kose prtljage uporabimo posebne košare, torbe ali prtljažni prostor.

Otroka vozimo samo na posebnem homologiranem sedežu. Bodimo mu zgled varnega in odgovornega kolesarja. (Foto: Thinkstock)

Otroka vozimo samo na posebnem homologiranem sedežu v ta namen, prav tako pa mora otrok uporabljati zaščitno čelado (za otroke do 14. leta je zakonsko obvezna).

V prometu upoštevamo prometna pravila in znake, namenjene vozilom in kolesarjem.​

Vozniki koles so v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče, razkriva policijska statistika. (Foto: Thinkstock)

In še pravilo, ki pa ga mnogi kolesarji redno ignorirajo: na kolesarskih stezah ne vozimo v nasprotni smeri, saj s tem ogrožamo sebe in druge kolesarje. Prav tako ne kolesarimo na površinah za pešce, razen če je posebej dovoljeno, kjer pa smo pozorni na pešce.