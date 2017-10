Številke v zadnjih 40 letih narasle za desetkrat: predebelih je 124 milijonov dečkov in deklic po svetu

Problem debelosti med otroci in najstniki, starimi od pet do 19 let, je danes desetkrat večji, kot je bil pred 40 leti, so z najobširnejšo epidemiološko študijo na svetu doslej, ki je potekala pod vodstvom Imperial College London in Svetovne zdravstvene organizacije, ugotovili znanstveniki. Svoje ugotovitve so v znanstveni reviji Lancet Medical Journal objavili danes, na svetovni dan debelosti.

V raziskavo je bilo vključenih 130 milijonov ljudi, raziskovalci pa so analizirali indeks telesne mase in spremembe v debelosti po posameznih regijah sveta od leta 1975 do leta 2016, so sporočili s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.

Predebelih je 124 milijonov otrok in mladostnikov po svetu

Mlajše generacije niso obsedene samo s pametnimi telefoni, tablicami in računalniki, pač pa tudi s sladkorjem. Debeli otroci pa imajo predispozicije, da odrastejo v debele odrasle in se pozneje soočajo z zdravstvenimi težavami, opozarjajo strokovnjaki.

Po njihovih podatkih, ki jih povzemata BBC in Sky News, je med leti 1975 in 2016 število debelih dečkov iz šestih milijonov naraslo na 74 milijonov, število deklic pa iz petih milijonov na 50 milijonov. Predebelih je kar 124 milijonov dečkov in deklic po svetu.

Sodeč po rezultatih najnovejše raziskave je predebelih kar 124 milijonov dečkov in deklet po svetu. (Foto: iStock)

"Kljub temu, da številne organizacije in izobraževalne ustanove opozarjajo na problematiko debelosti med otroci in mladostniki, večina držav z visokim dohodkom ne želi uvesti davkov, s katerimi bi se zavzela za spremembe prehranjevalnih navad," je za Sky News povedal profesor Majid Ezzati iz londonske univerze Imperial College London, ki je sodeloval pri omenjeni raziskavi.

Ezzati je eden od tistih, ki si že dlje časa prizadevajo, da bi vlade ukrepale proti velikim podjetjem, ki za oglaševanje sladkarij, čipsov in gaziranih pijač vsako leto porabijo več kot 150 milijonov evrov. A samo 20 držav na svetu je do zdaj uvedlo davek na sladke pijače.

Prav razvite države so tiste, kjer problem debelosti narašča. Številke so visoke v ZDA in evropskih državah, poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pa kaže, da je v Združenem Kraljestvu predebel vsak deseti mladostnik. Zaradi tega so pozvali k strožjim ukrepom v izogib nezdravi hrani in k večjem spodbujanju telesnih aktivnosti.

"Naš program za zmanjšanje uživanja sladkorja je med vodilnimi na svetu, toda to je le začetek dolgega potovanja," je povedala Alison Tedstone, glavna strokovnjakinja za prehrano v britanski zdravstveni organizaciji. "Očitno je, da samo nagovarjanje ljudi ne pomaga. Kljub temu, da je ozaveščanje in izobraževanje ljudi pomembno, so potrebni strožji ukrepi za zmanjšanje uživanja kalorij in uvedbo bolj zdravega prehranjevanja."

Mlajše generacije niso obsedene samo s pametnimi telefoni, tablicami in računalniki, pač pa tudi s sladkorjem, ugotavljajo strokovnjaki. (Foto: iStock)

Bo leta 2022 na svetu več debelih kot podhranjenih otrok in mladostnikov?

Največji porast predebelih otrok in mladostnikov beležijo v Vzhodni Aziji, na Kitajskem in v Indiji. Najhuje je v Polineziji in Mikroneziji, kjer ima težave s prekomerno telesno težo kar polovica otrok in mladostnikov.

Če se bo sedanji trend nadaljeval, bo leta 2022 na svetu več debelih kot podhranjenih otrok in mladostnikov, je eden glavnih zaključkov študije. Leta 2016 je bilo podhranjenih 192 milijona mladih, kar je še vedno več, kot je predebelih, a to se kmalu lahko spremeni, kot se je v Vzhodni Aziji, Latinski Ameriki in na Karibih.

"To je ogromna težava, ki se bo le še poslabševala," je ocenil raziskovalec iz londonske šole za zdravstvo in higieno Harry Rutter. "Celo suhi ljudje so danes težji kot so bili pred desetimi leti. Nismo postali bolj šibki, leni ali pohlepni. Resničnost je, da se svet okoli nas spreminja."

Strokovnjaki organizacije World Obesity Federation pa opozarjajo, da bo strošek zdravljenja ljudi zaradi debelosti od leta 2025 naprej presegel bilijon evrov, poroča BBC. Tudi oni največjo težavo vidijo v široki ponudbi in promociji poceni redilne hrane.

V Sloveniji smo pravočasno ukrepali in zmanjšali delež prekomerno prehranjenih

Stanje v Sloveniji je po navedbah raziskovalcev ekipe SLOfit z ljubljanske fakultete za šport, ki so sodelovali v omenjeni mednarodni študiji, boljše, vendar kljub temu še vedno zaskrbljujoče. Primerjava prekomerne prehranjenosti v 200 državah kaže, da so slovenski fantje na 91. mestu po pojavnosti debelosti, saj je ta ugotovljena pri 10,6 odstotka populacije, in na 64. mestu po deležu prekomerno prehranjenih, ki jo ugotavljajo pri 30,9 odstotka populacije.

Slovenska dekleta so na 94. mestu po pojavnosti debelosti, saj je ta ugotovljena pri 7,4 odstotka populacije, in 102. mestu po deležu prekomerno prehranjenih, ki jo ugotavljajo pri 23,2 odstotka populacije.

"V Sloveniji že več kot 30 let na nacionalni ravni spremljamo telesni in gibalni razvoj otrok in mladine prek podatkov SLOfit oz. športno-vzgojnega kartona ter vsakih deset let izvajamo tudi longitudinalno študijo Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji, podatki katere so tudi vključeni v objavljeno študijo," je pojasnil eden od soavtorjev študije Gregor Starc, ki je tudi član delovne skupine Svetovne zdravstvene organizacije za boj proti debelosti otrok.

"S SLOfitom smo pravočasno zaznali trend povečevanja prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov ter predlagali ukrepe za zboljšanje. Po nekaj letih prizadevanj, tudi s pomembnim prispevkom medijev, je bilo na srečo otrok in naše celotne družbe sprejetih nekaj pomembnih ukrepov," pa pojasnjuje soavtor študije Gregor Jurak.

Kot najpomembnejši ukrep, ki se je izkazal za najučinkovitejšega, izpostavlja uvedbo programa Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah. "Če ne bi bilo tega programa, bi bili danes glede pojavnosti debelosti pri otrocih v družbi sredozemskih držav, tako pa smo ena od redkih držav na svetu, ki je zmanjšala delež prekomerno prehranjenih. Ker pa je delež teh otrok in mladostnikov vse do leta 2010 tudi v Sloveniji skokovito naraščal, bo trajalo še desetletje, da s sedanjim pozitivnim trendom pridemo na želeno raven," dodaja Jurak.

Medtem pa je Starc poudaril, da je dejansko prekomerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji precej manj, kot kažejo študije. Te so namreč za razvrščanje v skupine prehranjenosti uporabile kriterije indeksa telesne mase Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa so po mnenju slovenskih soavtorjev za današnje generacije precej nenatančni in velik delež otrok neustrezno razvrščajo med prekomerno prehranjene.